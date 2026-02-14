„Bajba kerülhettünk volna" - Dzsudzsák Balázs hibája mentette meg az Újpestet

Több mint négyezer szurkoló előtt fogadta a Megyeri úton Szélesi Zoltán együttese az idényben remekül menetelő Dzsudzsák Balázs vezette Lokit. Dombi Tibor, pályaedző meccs előtti nyilatkozata alapján a DVSC győzni győzni érkezett a fővárosba. Ehhez mérten aktívabban is kezdték a mérkőzést, az első negyedóra végén mégis a hazaiak örülhettek.

Jók voltak a Dzsudzsák Balázs statisztikák a meccsen, az az egy kihagyott büntető rontott csak a mutatóin (Fotó: MW)

Dzsudzsák Balázs gól nélkül zárt, Matko duplázott

A 15. percben ugyanis Gleofilo Vlijter beadását Aljosa Matko bólintotta a kapuba. Nem sokkal később egyenlítési lehetősége adódott a hajdúsági gárdának, amikor is egy kezezést követően büntetőhöz jutottak. A 11-es pontra Dzsudzsák Balázs tette le a labdát, ám végül Banai kapuja mellé gurított a DVSC csapatkapitánya, aki nemrég egy újabb luxusautót villantott. Az első játékrész végén közel volt az Újpest, hogy megduplázza előnyét, ám Milan Tucic kihagyta az ajtó-ablak ziccert.

Dzsudzsák Balázs autócsodával, egy BMW X7-tel ment edzésére a meccs előtt (Fotó: DVSC / Facebook)

Dzsudzsák Balázs csapata megfogyatkozott

A második félidő épp tíz perce csordogált békésen, amikor is Szűcs Tamás sárga lapot kapott, ám mivel a Debrecen középpályásnak ez már a második volt a meccsen, tíz emberre fogyatkoztak Dzsudzsákék. Ez meg is bosszulta magát a 64. percben: Ljujic kiváló beadására újfent Matko érkezett és közelről a hálóba lőtt.

A DVSC ezután még szépíteni tudott Youga megpattanó lövésével, amit Banai csak állva figyelt, ahogy a kapuba csorog.

A 2-1-es végeredményt kis híján növelni tudta a hazai csapat Krajcsovics révén, ám les miatt érvénytelenítették a gólját.



Szélesi Zoltán edzőként első sikerét aratta Újpesten

Az Újpest duplán ünnepelt: Szélesi Zoltánnak ez volt első győzelme a kispadon, a csapatnak meg az első az idei esztendőben. A lila-fehérek trénere a mérkőzés után így értékelt: