„Bajba kerülhettünk volna" - Dzsudzsák Balázs hibája mentette meg az Újpestet

Több mint négyezer szurkoló előtt fogadta a Megyeri úton Szélesi Zoltán együttese az idényben remekül menetelő Dzsudzsák Balázs vezette Lokit. Dombi Tibor, pályaedző meccs előtti nyilatkozata alapján a DVSC győzni győzni érkezett a fővárosba. Ehhez mérten aktívabban is kezdték a mérkőzést, az első negyedóra végén mégis a hazaiak örülhettek.
A 15. percben ugyanis Gleofilo Vlijter beadását Aljosa Matko bólintotta a kapuba. Nem sokkal később egyenlítési lehetősége adódott a hajdúsági gárdának, amikor is egy kezezést követően büntetőhöz jutottak. A 11-es pontra Dzsudzsák Balázs tette le a labdát, ám végül Banai kapuja mellé gurított a DVSC csapatkapitánya, aki nemrég egy újabb luxusautót villantott. Az első játékrész végén közel volt az Újpest, hogy megduplázza előnyét, ám Milan Tucic kihagyta az ajtó-ablak ziccert.
A második félidő épp tíz perce csordogált békésen, amikor is Szűcs Tamás sárga lapot kapott, ám mivel a Debrecen középpályásnak ez már a második volt a meccsen, tíz emberre fogyatkoztak Dzsudzsákék. Ez meg is bosszulta magát a 64. percben: Ljujic kiváló beadására újfent Matko érkezett és közelről a hálóba lőtt.
A DVSC ezután még szépíteni tudott Youga megpattanó lövésével, amit Banai csak állva figyelt, ahogy a kapuba csorog.
A 2-1-es végeredményt kis híján növelni tudta a hazai csapat Krajcsovics révén, ám les miatt érvénytelenítették a gólját.
Az Újpest duplán ünnepelt: Szélesi Zoltánnak ez volt első győzelme a kispadon, a csapatnak meg az első az idei esztendőben. A lila-fehérek trénere a mérkőzés után így értékelt:
Ez egy hullámvasút volt. Örülök, hogy Matkónak nem durrant be a lába, és nem kért cserét, így el tudta dönteni a találkozót. Ugyanakkor nem csak őt kell kiemelni: az összes játékos hozzáállása példás volt a mérkőzésen, amit sokan el is várnak itt, lila mezben. Nem vagyok elégedett, mert ismét nem jó százalékban használtuk ki a helyzeteinket. Ha egy kicsivel több szerencséje van a Debrecennek, könnyen bajba kerülhettünk volna, úgyhogy továbbra is dolgoznunk kell a helyzetkihasználáson. Most is megvoltak a lehetőségeink, és hálistennek kihasználtuk, de ezen még mindig javítani kell.
