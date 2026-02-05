Tini kisfiúból a világ csúcsára, már 41 éves Cristiano Ronaldo - Galéria

Csak úgy repül az idő. A portugál válogatott csapatkapitánya ma ünnepli 41. születésnapját. Cristiano Ronaldo 1985. február 5-én látta meg a napvilágot, és már egészen fiatalon kitűnt kivételes futballtehetségével. Mindössze 12 éves volt, amikor a portugál Sporting felfigyelt rá és szerződtette. Pályafutása azonban három évvel később komoly veszélybe került, amikor szívproblémát diagnosztizáltak nála. A sikeres beavatkozásnak köszönhetően a nehézség megoldódott, Ronaldo pedig visszatérhetett a pályára, és folytathatta ígéretes karrierjét.

Cristiano Ronaldo ma ünnepli születésnapját Fotó: Tim Clayton

2003-ban egy felkészülési mérkőzésen, a Manchester United ellen hívta fel magára igazán a figyelmet, amikor játékával szó szerint zavarba hozta az angol csapat védőit. Teljesítménye akkora hatást gyakorolt, hogy a United futballistái azonnal arra biztatták Sir Alex Fergusont: mindenképp szerződtesse a fiatal portugált. Ronaldo rövid időn belül a Premier League és a Bajnokok Ligája meghatározó alakjává nőtte ki magát, majd 2009-ben a Real Madridhoz igazolt, ahol új szintre emelte gólszerző teljesítményét.

Cristiano Ronaldo és Lionel Messi rivalizálása a futballtörténelem egyik legikonikusabb párharcává vált. Évekig uralták a sportágat, folyamatosan egymást túlszárnyalva. A portugál klasszis később a Juventusban is megfordult, majd visszatért a Manchester Unitedhez, ahol Erik ten Hag vezetőedzővel való konfliktusa végül ismét a távozásához vezetett. Karrierje ezt követően az Al-Nasszr-nél folytatódott.

A portugál sztár 2016 óta él boldog párkapcsolatban menyasszonyával, Georgina Rodríguezzel. Az álompár öt gyermeket nevel együtt, akik közül három még Ronaldo korábbi kapcsolatából született. Az esküvő pedig már nem csak pletyka: Cristiano Ronaldo korábban nyíltan beszélt róla, hogy a 2026-os világbajnokság után biztosan oltár elé vezeti szerelmét – így hamarosan újabb mérföldkőhöz érkezhet a futballikon magánélete.

Cristiano Ronaldo ma ünnepli születésnapját, nézd meg, mennyit változott az évek alatt