Ronaldo a szülinapján hagyta magára menyasszonyát

Cristiano Ronaldo és menyasszonya, Georgina Rodríguez már javában készülnek az esküvőjükre, hiszen a tervek szerint az idei labdarúgó-világbajnokság után kelnek egybe. A portugál világsztár 2025 augusztusában kérte meg az argentin-spanyol modell kezét, és már a menyegző helyszínét is kiválasztották. Az ötszörös aranylabdás játékos a boldogító igen után is méregdrága ajándékokkal árasztotta el kedvesét, most pedig Georgina 32. születésnapja alkalmából sem fukarkodott.

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez esküvőjét Madeira szigetén tartják Fotó: Anadolu

Ronaldonak a távolság sem akadály

A Manchester United, a Real Madrid és a Juventus egykori kiválósága egy 45000 dolláros (14 millió forintos) Rolex karórával lepte meg szíve választottját. Személyesen azonban nem tudta átadni kedvesének, ugyanis Georgina Ronaldótól távol ünnepelte a születésnapját.

Már megszokhattuk, hogy az üzletasszony mindenhova hűségesen követi párját. Spanyolországtól kezdve Olaszországon és Anglián át, egészen Szaud-Arábiáig. Most azonban több ezer kilométerre volt szerelmétől, ugyanis Georgina jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodik a Melanie című film VIP-vetítése miatt.

Ronaldo ennek ellenére is kitett magáért, a karóra mellé egy szívmelengető üzenetet is küldött a közösségi médiában.

Boldog születésnapot életem nőjének!

– írta Ronaldo.