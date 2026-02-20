Szívszorító üzenet, 4 hónapos kislányt gyászol a BL-hős futballsztár

Góljával és gólpasszával Serhou Guirassy volt a Borussia Dortmund nyerőembere az Atalanta ellen 2-0-ra megnyert keddi Bajnokok Ligája-mérkőzésen, amelynek jövő szerdai, bergamói visszavágóján dől el, melyik topligás csapat játszhat majd nyolcaddöntőt. A 29 éves labdarúgó amúgy is a német sztárklub házi gólkirálya, de ezúttal kettőzött erővel küzdött azért, hogy betaláljon az olaszok kapujába, és legyen alkalma megmutatni a meze alatt viselt pólóra írt szívszorító üzenetét.
A mindössze 124 másodperccel a BL-meccs kezdő sípszava után már eredményes guineai válogatott csatár családját nemrég borzalmas dráma rázta meg. Elhunyt Guirassy 4 hónapos unokahúga. Fivére és egyben ügynöke, Karamba Guirassy kislányát Aissatának hívták.
"Aissata Guirassy, üdvözöljön téged hatalmas paradicsomában. Ámen" – volt olvasható a gyászoló BL-gólszerző trikóján, aki később elárulta:
A bátyámnak szántam az üzenetet, hogy tudja, mindannyian mellette állunk.
Ez egy nagyon nehéz időszak a családunk számára, de az életnek mennie kell tovább Egy napon úgyis mind meghalunk – mondta a Bildnek Serhou Guirassy, aki a nehéz időszakban magához költöztette fivérét a dortmundi otthonába.
A Dortmund-Atalanta (2-0) meccs hőse egyébként már négygólos az idei BL-szezonban, a Bundesligában pedig 11 találatával a góllövőlista negyedik helyén áll.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.