Szívszorító üzenet, 4 hónapos kislányt gyászol a BL-hős futballsztár

borussia dortmund
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 14:25
gyászatalantabajnokok ligájaserhou guirassygólkislány
Serhou Guirassy a bátyja, egyben menedzsere elhunyt lánya kapcsán üzent a pólóján. Megható gesztust gyakorolt a Bajnokok Ligája-mérkőzésen.
MM
Góljával és gólpasszával Serhou Guirassy volt a Borussia Dortmund nyerőembere az Atalanta ellen 2-0-ra megnyert keddi Bajnokok Ligája-mérkőzésen, amelynek jövő szerdai, bergamói visszavágóján dől el, melyik topligás csapat játszhat majd nyolcaddöntőt. A 29 éves labdarúgó amúgy is a német sztárklub házi gólkirálya, de ezúttal kettőzött erővel küzdött azért, hogy betaláljon az olaszok kapujába, és legyen alkalma megmutatni a meze alatt viselt pólóra írt szívszorító üzenetét.

Serhou Guirassy 2 perc múltán gólt lőtt és megmutatta megható üzenetét a Bajnokok Ligája-meccsen
Serhou Guirassy 2 perc múltán gólt lőtt, és megmutatta megható üzenetét a Bajnokok Ligája-meccsen Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A mindössze 124 másodperccel a BL-meccs kezdő sípszava után már eredményes guineai válogatott csatár családját nemrég borzalmas dráma rázta meg. Elhunyt Guirassy 4 hónapos unokahúga. Fivére és egyben ügynöke, Karamba Guirassy kislányát Aissatának hívták.

Megható üzenet a Bajnokok Ligája-gól után

"Aissata Guirassy, üdvözöljön téged hatalmas paradicsomában. Ámen" – volt olvasható a gyászoló BL-gólszerző trikóján, aki később elárulta:

A bátyámnak szántam az üzenetet, hogy tudja, mindannyian mellette állunk.

Ez egy nagyon nehéz időszak a családunk számára, de az életnek mennie kell tovább Egy napon úgyis mind meghalunk – mondta a Bildnek Serhou Guirassy, aki a nehéz időszakban magához költöztette fivérét a dortmundi otthonába.

A Dortmund-Atalanta (2-0) meccs hőse egyébként már négygólos az idei BL-szezonban, a Bundesligában pedig 11 találatával a góllövőlista negyedik helyén áll.

 

