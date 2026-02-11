Már a legrosszabbtól tart, kínosan magyarázkodik Arne Slot

A Manchester City elleni hazai vereség után egyre inkább úgy tűnik, Liverpoolban idén az is kihívást jelenthet, hogy Arne Slot csapata bekerüljön a Premier League-ben a legjobb 5 helyezett közé. Márpedig a mostani állás szerint csak az első öt jut be a Bajnokok Ligája főtáblájára a következő szezonban. A bajnoki címvédő jelenleg csak hatodik helyezett Poolnál a nyári bevásárlás után óriási blama lenne, ha ez a minimális célkitűzés sem jönne össze a Vörösök számára.

Arne Slot szerint akkor sincs tragédia, ha nem jutnak be a BL-be Fotó: Rob Newell - CameraSport

Az idei szezonban rá sem lehet ismerni a bajnok Liverpoolra, nem csoda, hogy a drukkerek hónapok óta Arne Slot menedzser távozását követelik. A menedzsert is a saját jövőjéről kérdezték az újságírók, a holland szakember pedig nem kertelt, szerinte nem kell aggódnia.

"Szerencsére ennél a klubnál nem mindig csak eredményeket nézik. Figyelembe veszik a körülményeket, a csapat és a játékosok fejlődését is"

- mondta Slot, aki a körülményekkel minden bizonnyal arra utalt, hogy a keretnek fel kell dolgoznia csapattársuk, Diogo Jota júliusi halálát.

Arne Slot szerint BL nélkül sincs baj

Ezt követően elődjére, Jürgen Kloppra próbált utalni.

Azt hiszem, egy olyan klubnál dolgozom, amelyik figyelembe veszi ezeket a körülményeket, ahogy az a múltban is megmutatkozott, amikor a klub nem kvalifikálta magát a Bajnokok Ligájába

- mondta Slot.

A csapat legutóbb 2023 nyarán maradt le a BL-ről, akkor ötödik lett a tabellán. Jürgen Klopp mégis maradhatott a kispadon. A különbség annyi, hogy Kloppal folyamatosan fejlődött a csapat, s Slottal ellentétben a német szakembert imádták a játékosok és a drukkerek is.