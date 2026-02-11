Már a legrosszabbtól tart, kínosan magyarázkodik Arne Slot

A Manchester City elleni hazai vereség után egyre inkább úgy tűnik, Liverpoolban idén az is kihívást jelenthet, hogy Arne Slot csapata bekerüljön a Premier League-ben a legjobb 5 helyezett közé. Márpedig a mostani állás szerint csak az első öt jut be a Bajnokok Ligája főtáblájára a következő szezonban. A bajnoki címvédő jelenleg csak hatodik helyezett Poolnál a nyári bevásárlás után óriási blama lenne, ha ez a minimális célkitűzés sem jönne össze a Vörösök számára.
Az idei szezonban rá sem lehet ismerni a bajnok Liverpoolra, nem csoda, hogy a drukkerek hónapok óta Arne Slot menedzser távozását követelik. A menedzsert is a saját jövőjéről kérdezték az újságírók, a holland szakember pedig nem kertelt, szerinte nem kell aggódnia.
"Szerencsére ennél a klubnál nem mindig csak eredményeket nézik. Figyelembe veszik a körülményeket, a csapat és a játékosok fejlődését is"
- mondta Slot, aki a körülményekkel minden bizonnyal arra utalt, hogy a keretnek fel kell dolgoznia csapattársuk, Diogo Jota júliusi halálát.
Ezt követően elődjére, Jürgen Kloppra próbált utalni.
Azt hiszem, egy olyan klubnál dolgozom, amelyik figyelembe veszi ezeket a körülményeket, ahogy az a múltban is megmutatkozott, amikor a klub nem kvalifikálta magát a Bajnokok Ligájába
- mondta Slot.
A csapat legutóbb 2023 nyarán maradt le a BL-ről, akkor ötödik lett a tabellán. Jürgen Klopp mégis maradhatott a kispadon. A különbség annyi, hogy Kloppal folyamatosan fejlődött a csapat, s Slottal ellentétben a német szakembert imádták a játékosok és a drukkerek is.
