Szoboszlai Dominikról komoly ítéletet mondtak a hibája után

szoboszlai dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 06:15
liverpool fcbarnsley
Bombagól után kínos baki. Szoboszlai Dominikot értékelték a szurkolók és szakemberek.

Elképesztő meccsen van túl Szoboszlai Dominik az FA-kupában. A magyar játékos bombagólt lőtt a Liverpool-Barnsley meccsen, melyet 4-1-re nyertek meg a Vörösök. A középpályás végig remekül mozgatta a csapatot, igaz, azt sem szabad elhallgatni, hogy kínos hibája után szépített az ellenfél.

Szoboszlai gólöröme a Liverpool-Barnsley meccsen
Szoboszlai gólöröme a Liverpool-Barnsley meccsen Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai a saját tizenhatosán belül adta el a labdát, Arne Slot sem hitt a szemének, a hibázó focista is majdnem elsírta magát. Ami ennél fontosabb, a szurkolóknál és a szakértőknél is ő lett a meccs embere.

Liverpool-Barnsley: Szoboszlai a legjobb

A Sofascore oldalon a magyar játékos a 10-ből 9,8 pontot kapott, óriási fölénnyel lett a meccs embere. A This is Anfield sem győzte dicsérni őt.

Vajon képes ez az ember valaha elfáradni? Ugyanakkor túlzott magabiztosság jeleit láthattuk az eladott labdánál. A második félidőben jobbhátvédként is remekelt

- írták róla a szurkolók, akik szintén a meccs emberének választották egy 8-as osztályzattal.

A Liverpool a sikeres kuparajt után a következő körben a Brightonnal játszik.

 

