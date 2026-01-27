Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Kinek üzent Szoboszlai? Hatalmas port kavart a titokzatos bejegyzés

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 17:00
Arne SlotLiverpool
A Liverpool-szurkolók őrült összeesküvés-elméleteket gyártanak. Szoboszlai Dominik titokzatos Instagram-üzenete találgatásokat indított el Arne Slottal kapcsolatban.

Arne Slot jövője a Liverpoolnál hónapok óta beszédtémát jelent. A szurkolók többsége régóta a holland szakember távozását sürgeti, azonban az elmúlt hetek hosszú veretlenségi sorozata miatt egy időre enyhült a nyomás az edzőn. Azonban a törés jelei egyre inkább mutatkoznak: novemberben Mohamed Szalah nyilvánosan bírálta a vezetőedzőt, nemrégiben pedig Curtis Jones veszekedett Slottal. A szurkolók nemrégiben azzal viccelődtek, hogy Szoboszlai is a tréner távozásában reménykedik, ezért hagyta ki a büntetőt a Burnley ellen. Az összeesküvés-elméleteket tovább fűtötte a magyar klasszis legújabb titokzatos Instagram-posztja, amelyet követően azonnal megindultak a találgatások: vajon a középpályás üzenete a klub vezetőségének szólhatott?

Szoboszlai Dominik bejegyzése hatalmas port kavart a Liverpool-szurkolóknál
Szoboszlai Dominik bejegyzése hatalmas port kavart a Liverpool-szurkolóknál Fotó: Stuart Franklin - UEFA

Kinek üzent ezzel Szoboszlai?

"Kockáztass most, vagy elúszik a lehetőség" – olvasható a magyar játékos által közzétett idézetben. Első pillantásra ártalmatlan sor, ám a legelvetemültebb Liverpool-szimpatizánsok szerint a játékos ezzel finoman utalt arra, hogy a klubvezetésnek mihamarabb cselekednie kell. Sokan úgy vélik, a "kockáztass most" rész Arne Slot menesztésére utalhat, míg az "elúszik a lehetőség" résznél Szoboszlai az idén még megszerezhető trófeákra gondolhat.

Természetesen ezek alighanem a túlbuzgó szurkolók őrült elméletei, hiszen maga Szoboszlai még egyszer sem beszélt negatívan a holland edzőről. Mindezek ellenére úgy tűnik, a drukkerek vágyai hamarosan valóra válhatnak, hiszen spanyol és angol sajtóértesülések szerint a Liverpool vezetősége már felvette a kapcsolatot Slot lehetséges utódjával, Xabi Alonsóval, és megkezdődtek vele a tárgyalásokat.

