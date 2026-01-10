Szoboszlai Dominik bekeményített, Kerkeznek és Wirtznek is üzent

A Liverpool gól nélküli döntetlent ért el az Arsenal otthonában, de a magyar játékosok így is ellopták a show-t. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végig a pályán volt, ráadásul mindketten a mérkőzés legjobbjának járó díjat kapták meg. A meccs után azonban a magyar válogatott csapatkapitánya bekeményített, hogy kicsit összekovácsolja a csapatot, ezért Kerkez Milosnak és Florian Wirtz bejegyzése alá is kommentelt.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszották az Arsenal-Liverpool rangadót Fotó: Andrew Powell

Szoboszlai és Kerkez egymásnak üzengetnek

Ahogy azt már megszokhattuk, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a mérkőzések után a közösségi-médiájukra posztolnak. Így volt ez most is, mindkét magyar játékos fotókat osztott meg, és a kommentek alatt egymásnak üzentek. Nem szavakkal, hanem piros szívecskével üzentek – ami simán szólhatott a jó teljesítménynek, a barátságnak vagy jelezték, hogy tisztában vannak vele: a nehezebb időszak után mindkét magyar játékosra komoly szerep hárul a Liverpoolnál.

Tisztességes csata volt, idegenben egy pontot szereztünk. Most már minden figyelem az FA Kupára irányul.

– írta Szoboszlai a posztja alá, melyhez Kerkez kommentelt egy hatalmas szívet.

Úgy érzem, többet érdemeltünk volna, de büszke vagyok a csapattársaimra – ez a Liverpool-mentalitás. Köszönjük a fantasztikus idegenbeli támogatást.

– írta Kerkez a posztja alá, melyhez Szoboszlai küldött egy piros szívecskét.

Korábban a Metropol szúrta ki, hogy a magyar középpályás posztriválisa, Florian Wirtz bejegyzése alá is kommentelt. Nem kizárt, hogy Szoboszlai ezzel is arra utalt: egy kis csapatösszhangra még szüksége lenne a Liverpoolnak ahhoz, hogy visszataláljon a régi formájához, és újra felvegye a versenyt az Arsenallal vagy a Manchester Cityvel.

Az FA Kupában lesz jelenése a Liverpoolnak

Szoboszlai Dominikék hétfőn este (20:45, Tv: Spíler 1) a harmadosztályú Barnsleyt fogadják az FA Kupában.