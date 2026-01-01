SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
A jósnő már látja, Szoboszlai Dominikéknál jöhet a második baba

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 20:00
Sikert, boldogságot és csalódást hozott a 2025-ös év a Liverpool labdarúgójának. De vajon mit tartogat a 2026-os év Szoboszlai Dominik számára?

A profi karrierjében és a magánéletében is hatalmas, örömteli eseményeket hozott az idei év Szoboszlai Dominik számára. A magyar válogatott és a Liverpool labdarúgója 2025-ben olyan dolgokat tapasztalt meg, amilyeneket eddig még sosem. Egyben karrierje egyik legnagyobb pofonját is megkapta a focista.

Szoboszlai Dominik magyar zászlóval ünnepelte a Liverpool bajnoki címét
Szoboszlai Dominik magyar zászlóval ünnepelte a Liverpool bajnoki címét
Fotó: Adam Vaughan /  MTI

Szoboszlai a Liverpoollal idén tavasszal a Premier League csúcsára ért, ő lett az első magyar labdarúgó, aki bajnok lett Angliában. Mára pedig már ő a Vörösök egyik legjobb focistája. A magánélete is rendben van, sőt: idén márciusban feleségül vette szerelmét, Buzsik Borkát, nyáron pedig megszületett a házaspár kislánya. A legnagyobb kudarc a válogatottban érte, novemberben Írország ellen eldőlt, hogy a csapat pótselejtezőn sem harcolhat tovább azért, hogy ott lehessen a világbajnokságon.

Budapesti BL-döntő Szoboszlai Dominik nélkül?

De vajon mit hoz 2026 a focista számára? Lénárt Évi jósnő a magyar címeres mezben egyelőre nem lát áttörést a csapatkapitány számára.

"Két játékos is van, aki folyamatosan lehúzza a többieket. Őket kell kiszűrni, s kitenni a csapatból. Reméljük, időben rájönnek, hogy kik ők"

- mondta Évi, aki kitért arra, hogy a Liverpool mit érhet el a Bajnokok Ligájában. Ez azért is fontos, mert a BL döntőjét májusban Budapesten rendezik.

Sajnos úgy látom, hogy Dominikék nem lesznek ott. Valamiért nem látok rá esélyt.

S vajon mi lesz a magánélettel? Tovább bővülhet Dominik és Borka családja?

Két éven belül lesz még gyerekük. Ők nagyon boldogok együtt, Dominikot csak az bántja, hogy az interneten támadják a feleségét. 

 

 

