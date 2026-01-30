Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Martina, Gerda névnapja

Miatta járnak meccsre: Odáig vannak a fociszurkolók az ország legszebb bírónőjéért - fotók

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 05:00
Külseje mellett a teljesítményével is felhívta magára a figyelmet. Giuliana Vigile bírónő meccsein mindig többen vannak, mint az átlag nézőszám.
Fociszurkolók tömegeit vonzzza a mérkőzésekre Olaszország legszebb bírónője. Giuliana Vigile a negyedik osztályban, azaz a Serie D-ben lengeti a zászlót, miközben az Instagramon már több mint 100 ezer követőt szerzett magának.

Giuliana Vigile bírónő
Giuliana Vigile Olaszország legszebb bírónője (Képünk illusztráció)

A 23 éves szépség nemcsak az olaszországi labdarúgás üde színfoltja, a közösségi oldalán is rendszeresen megoszt képeket arról, hogyan éli az életét a focipályán kívül. 

Gyakran tölt fel fotókat magáról, amint mesés helyekre utazik, fényűző éttermekben eszik, és bikiniben vagy fürdőruhában pózol a tengerparton. 

Giuliana Vigile bírónő nemcsak szép, ügyes is

Az olaszországi Cesenából származó Giuliana egyébként a külseje mellett a teljesítményével is felhívta magára a figyelmet. A helyi sportoldalak arról számolt be vele kapcsolatban, hogy az olasz játékvezetői szövetség a bírónő hároméves bíráskodása alatt minden mérkőzésen magas osztályzatot adott neki.

A számokból az is tisztán látszik, hogy azok a meccsek, amelyeken Giuliana Vigile lengeti a zászlót a partvonal mellett, nagyobb tömegeket vonzanak az átlagos nézőszámokhoz képest.

A 23 éves hölgy célja viszont az elkövetkező években inkább az, hogy még feljebb kapaszkodjon az olasz futball ranglétráján, és a harmadik vonalban, azaz Serie C-ben bíráskodjon - írja a Daily Star.

 

 

 

 

