Három pici gyereke várta haza a csütörtöki tragédiában meghalt focistát

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 08:00
focistatragédia
A mellkasához kapott, majd holtan esett össze. Giampiero Antonio Garrido Yanez focista a feleségét és három gyermekét hagyta hátra.
Játék közben rosszul érezte magát, a mellkasához kapott, majd holtan terült el a pályán Giampiero Antonio Garrido Yanez chilei labdarúgó. A háromgyermekes édesapához csapattársai, barátai, testvére hívtak mentőt, de hiába küzdöttek több mint egy órát érte, az életét már nem tudták megmenteni.

Gyász: Giampiero Antonio Garrido Yanez focista
Giampiero Antonio Garrido Yanez focista a feleségét és három gyermekét hagyta hátra / Fotó: Pexels

Giampiero Antonio Garrido Yanez tragédiája

A helyszínre riasztott mentők mellkasi kompresszióval és defibrillátor segítségével is próbálták újraéleszteni a kispályás focistát, de sajnos az erőfeszítéseik hiábavalóak voltak. A tragédia az olaszországi Genovában történt, még január 22-én, csütörtökön este.

Giampiero Antonio Garrido Yanez az amatőr Sotto il Pontos FC csapat tagja volt, amely egy szabadidős ligában szerepelt. A Daily Star azt írja, a bajnokság utolsó mérkőzését december 17-én rendezték, amely után a 30 éves focistának azt tanácsolta az orvosa, hogy ne sportoljon a már meglévő egészségügyi problémái miatt. A genovai ügyészség most boncolást rendelt el, bár úgy vélik, hogy Giampiero szívrohamban halt meg. Azonban azt is tisztázni akarják, hogy a mérkőzés hivatalos keretek között zajlott-e, és hogy a labdarúgó átesett-e a sporteseményhez szükséges kötelező orvosi vizsgálatokon.

Giampiero feleségét és három gyermekét hagyta hátra, akik közül a legkisebb mindössze egyéves.

Az interneten özönlenek a részvétnyilvánítások, a 30 éves focista egyik gyászoló ismerőse azt írta:

Találj egy puha futballpályát a felhők között, ahol folytathatod a játékot.

 

 

