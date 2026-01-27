Híres ügyvéd magánrepülője zuhant le, felesége is az áldozatok között van

Sorra érkeznek a maine-i magánrepülő baleset áldozatairól szóló információk, mint kiderült, a repülő egy híres ügyvéd cégéhez tartozott. Az áldozatok között a férfi felesége is szerepel.
A bejelentés szerint a Bangor Nemzetközi Repülőtéren vasárnap este hóesésben szállt fel 8 emberrel a fedélzetén egy magántulajdonban lévő Bombardier Challenger 600-as típusú kisrepülőgép, amely nem sokkal később lezuhant. A balesetnek egy túlélője van, aki súlyos sérüléseket szenvedett. A jelentések szerint a térségben a baleset idején még nem volt jelentős, forgalmat akadályozó a hótakaró, de az incidenst követően a repülőteret lezárták.
A szerencsétlenséget a repülésügyi hivatal és a szövetségi közlekedésbiztonsági hatóság vizsgálja, a lehetséges okokról egyelőre nem adtak ki közleményt. Nyilvánosságra került a repülőtér irányítótornyának rádiókommunikációja, amely szerint közvetlenül a felszállást követően történt váratlan esemény, amelynek nyomán a gép tetejére fordulva lezuhant. A földet éréskor a jármű kigyulladt. A kisrepülőgép egy texasi vállalat tulajdonában volt.
A 46 éves Tara Arnold éppen Párizsba tartott, amikor a halálos baleset bekövetkezett. A magánrepülő férje, Kurt Arnold neve alatt volt - Kurt a híres és sikeres Arnold & Itkin ügyvédi iroda egyik alapítója.
Kurt Arnold és munkapartnere, Jason Itkin nem tartózkodtak a magángépen, amikor a tragédia bekövetkezett.
A kétgyermekes anyukáról a texasi törvényhozó, Lesley Briones nyilatkozott.
Közeli barátságban vagyok Kurt és Tara Arnolddal. Ő egy fenomenális ember, egy merész vezető...
A baleset áldozatai között volt maga a pilóta is. A 47 éves Jacob Hosmerről gyászoló apja, Gary Hosmer emlékezett meg:
Most a mennyben van Jézussal
- mondta.
Hosmer 2025 nyarán kezdett az Arnold & Itkin-nél pilótaként dolgozni, korábban más cégeknél üzemeltetett magángépeket.
Nagyszerű pilótának, szerető férjnek és fenomenális apának nevezném
- mondta egy régi barátja a pilótáról.
Harmadik áldozatként Shawna Collins rendezvényszervezőt azonosították, halálát lánya erősítette meg.
Jeff Guzzetti repülési tanácsadó szerint a repülőnek többször is volt problémája a múltban, ezúttal felszállás előtt a havat sem takarították le róla - mondta a New York Postnak Guzzetti.
Heten meghaltak a hóesésben történt maine-i repülőgép-szerencsétlenségben, egy túlélőről tudni.
