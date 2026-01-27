Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Híres ügyvéd magánrepülője zuhant le, felesége is az áldozatok között van

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 12:10
A lehetséges okokról egyelőre nem adtak ki közleményt. Kiderült, kik a maine-i magánrepülő-tragédia áldozatai.
Sorra érkeznek a maine-i magánrepülő baleset áldozatairól szóló információk, mint kiderült, a repülő egy híres ügyvéd cégéhez tartozott. Az áldozatok között a férfi felesége is szerepel.

Ők a maine-i magánrepülő baleset áldozatai
Kiderült, kik a maine-i magánrepülő baleset áldozatai / Forrás: Pexels

A bejelentés szerint a Bangor Nemzetközi Repülőtéren vasárnap este hóesésben szállt fel 8 emberrel a fedélzetén egy magántulajdonban lévő Bombardier Challenger 600-as típusú kisrepülőgép, amely nem sokkal később lezuhant. A balesetnek egy túlélője van, aki súlyos sérüléseket szenvedett. A jelentések szerint a térségben a baleset idején még nem volt jelentős, forgalmat akadályozó a hótakaró, de az incidenst követően a repülőteret lezárták.

A szerencsétlenséget a repülésügyi hivatal és a szövetségi közlekedésbiztonsági hatóság vizsgálja, a lehetséges okokról egyelőre nem adtak ki közleményt. Nyilvánosságra került a repülőtér irányítótornyának rádiókommunikációja, amely szerint közvetlenül a felszállást követően történt váratlan esemény, amelynek nyomán a gép tetejére fordulva lezuhant. A földet éréskor a jármű kigyulladt. A kisrepülőgép egy texasi vállalat tulajdonában volt.

Ők a magánrepülő tragédia áldozatai

A 46 éves Tara Arnold éppen Párizsba tartott, amikor a halálos baleset bekövetkezett. A magánrepülő férje, Kurt Arnold neve alatt volt - Kurt a híres és sikeres Arnold & Itkin ügyvédi iroda egyik alapítója.

Kurt Arnold és munkapartnere, Jason Itkin nem tartózkodtak a magángépen, amikor a tragédia bekövetkezett.

A kétgyermekes anyukáról a texasi törvényhozó, Lesley Briones nyilatkozott.

Közeli barátságban vagyok Kurt és Tara Arnolddal. Ő egy fenomenális ember, egy merész vezető...

A baleset áldozatai között volt maga a pilóta is. A 47 éves Jacob Hosmerről gyászoló apja, Gary Hosmer emlékezett meg:

Most a mennyben van Jézussal

- mondta.

Hosmer 2025 nyarán kezdett az Arnold & Itkin-nél pilótaként dolgozni, korábban más cégeknél üzemeltetett magángépeket.

Nagyszerű pilótának, szerető férjnek és fenomenális apának nevezném

- mondta egy régi barátja a pilótáról.

Harmadik áldozatként Shawna Collins rendezvényszervezőt azonosították, halálát lánya erősítette meg.

Jeff Guzzetti repülési tanácsadó szerint a repülőnek többször is volt problémája a múltban, ezúttal felszállás előtt a havat sem takarították le róla - mondta a New York Postnak Guzzetti.

Heten meghaltak a hóesésben történt maine-i repülőgép-szerencsétlenségben, egy túlélőről tudni.

 

