SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Szilveszter névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Meg akarjuk nyerni az Európa-ligát” - Kubatov Gábor nem kertelt a Fradi céljai kapcsán

ferencváros
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 31. 15:55 / FRISSÍTÉS: 2025. december 31. 16:27
fradikubatov gábor
Kubatov Gábor klubelnök újévi köszöntőjére idén is szépen megtelt a Groupama Aréna ferencvárosi érzelmű emberekkel. Közös koccintással búcsúztatták a 2025-ös, a Fradi szempontjából rendkívül sikeres esztendőt.
HWK
A szerző cikkei

Kubatov Gábor újévi köszöntőjében kiemelte: egyetért a miniszterelnök, Orbán Viktor korábbi kijelentésével, hogy a Fradi megmentette az idei magyar futballszezont. A magyar rekordbajnok a válogatott írek elleni fájdalmas vb-selejtezős búcsúja után zsinórban negyedszer jutott tovább valamelyik európai kupasorozat főtáblájáról.

Kubatov Gábor
Kubatov Gábor nagy célokkal vág neki a 2026-os évnek - Fotó: fradi.u

Korábban a csoportkörös céljaink miatt nevettek rajtunk, akkor most nevessenek azért, mert meg akarjuk nyerni az Európa-ligát

 - mondta a nemzetközi sikerek kapcsán a klubelnök.

"Gyönyörű évet zártunk, de mindig van feljebb” – tette hozzá Kubatov Gábor.

Kubatov Gábor az átigazolásokról is beszélt

Európában is kiemelkedik a Ferencváros a multisport egyesületek között, mivel a zöld-fehérek 12 jelentős serleget gyűjtöttek be idén. Kubatov átigazolási ügyekről is szót ejtett, Varga Barnabás, s Tóth Alex helyzetéről, hogy kiért jött ajánlat.

Barna kapcsán mindenki jön hozzám, hogy ne adjuk el, de eladjuk, úgy eladjuk, mint a szél, megjött az első ajánlat, Hajnal Tomival és Orosz Palival még nem beszéltük végig a részleteket... És Tóth Alit is el fogjuk adni... áldozatkész, szorgalmas és szerény, csak szuperlativuszokban tudok róla beszélni. Ne gondolják, hogy ő nem látja magát a Manchester Cityben futballozni, a Liverpoolban vagy a Juventusban.

- fogalmazott Kubatov Gábor.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu