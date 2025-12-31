„Meg akarjuk nyerni az Európa-ligát” - Kubatov Gábor nem kertelt a Fradi céljai kapcsán

Kubatov Gábor újévi köszöntőjében kiemelte: egyetért a miniszterelnök, Orbán Viktor korábbi kijelentésével, hogy a Fradi megmentette az idei magyar futballszezont. A magyar rekordbajnok a válogatott írek elleni fájdalmas vb-selejtezős búcsúja után zsinórban negyedszer jutott tovább valamelyik európai kupasorozat főtáblájáról.

Kubatov Gábor nagy célokkal vág neki a 2026-os évnek - Fotó: fradi.u

Korábban a csoportkörös céljaink miatt nevettek rajtunk, akkor most nevessenek azért, mert meg akarjuk nyerni az Európa-ligát

- mondta a nemzetközi sikerek kapcsán a klubelnök.

"Gyönyörű évet zártunk, de mindig van feljebb” – tette hozzá Kubatov Gábor.

Kubatov Gábor az átigazolásokról is beszélt

Európában is kiemelkedik a Ferencváros a multisport egyesületek között, mivel a zöld-fehérek 12 jelentős serleget gyűjtöttek be idén. Kubatov átigazolási ügyekről is szót ejtett, Varga Barnabás, s Tóth Alex helyzetéről, hogy kiért jött ajánlat.

Barna kapcsán mindenki jön hozzám, hogy ne adjuk el, de eladjuk, úgy eladjuk, mint a szél, megjött az első ajánlat, Hajnal Tomival és Orosz Palival még nem beszéltük végig a részleteket... És Tóth Alit is el fogjuk adni... áldozatkész, szorgalmas és szerény, csak szuperlativuszokban tudok róla beszélni. Ne gondolják, hogy ő nem látja magát a Manchester Cityben futballozni, a Liverpoolban vagy a Juventusban.

- fogalmazott Kubatov Gábor.