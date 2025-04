Nyilasi Tibor megtörte a csendet, életmentő műtétje után így van most a Fradi legendája

Mint arról beszámoltunk, életmentő szívműtéten esett át Nyilasi Tibor. A Fradi korábbi kiváló focistája és edzője hónapok óta nem mutatkozott nyilvánosan, barátai sem tudták pontosan, mi van vele. Mindenki aggódva figyeli a fejleményeket, most jó hír érkezett. Nyilasi Tibor maga üzent.

Nyilasi Tibor az Ezüstcipővel Fotó: Fradi.hu

Nyilasi korábbi játékosának, Wukovics Lászlónak a felesége segítségével üzent az agódóknak - vette észre a Magyar Nemzet. Wukovics-Páncsics Diána a közösségi oldalán osztotta meg az információkat.

Jobban vagyok és ezúton nagyon köszönöm a jókívánságokat, az aggódást. A kórházból kiengednek, ezért senki ne menjen oda, otthon fogok gyógyulni, erősödni!

– állt Nyilasi üzenetében.

Nyilasi a Fradi ikonja

Nyilasi Tibor játékosként és edzőként is bajnok, valamint kupagyőztes lett a Ferencvárossal, KEK-ezüstérmes lett, valamint az európai Ezüstcipőt is elnyerte. A válogatottal két világbajnokságon is járt.