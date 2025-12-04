"Örökké" - nem múlik Szoboszlai Dominik fájdalma

Szomorú napra ébredtek csütörtökön a Liverpool drukkerei. Normális esetben az angol klubnál most Diogo Jotát ünnepelhetnék, a portugál labdarúgó azonban már nincs köztünk. A nyáron tragikus autóbalesetben elhunyt játékos december 4-én, csütörtökön lenne a 29. születésnapja. Neki üzent korábbi csapattársa, Szoboszlai Dominik is.
A gárda magyar játékosa két szezont töltött együtt a portugál csatárral. Együtt nyertek Ligakupát és angol bajnokságot. Utóbbit még májusban közösen ünnepelték Liverpoolban, szűk másfél hónappal azelőtt, hogy Jota július 3-án elhunyt. A labdarúgó testvérével, a szintén focista André Silvával utazott vissza Angliába, a spanyol autópályán érte őket a végzetes baleset, mindketten elhunytak.
Szoboszlai most közösségi oldalának 24 órán át látható történetében üzent a labdarúgónak.
Örökre a mi húszasunk
- írta a labdarúgó, utalva arra, hogy a klub a tragédia után visszavonultatta Jota 20-as számát.
A magyar labdarúgó a tragédia napján közös fotóval köszönt el barátjától.
Szavakkal leírhatatlan, mennyire le vagyunk sújtva és össze vagyunk törve… A mosolyod, a játék iránti szereteted sosem fog feledésbe merülni. Nagyon fogsz hiányozni, örökre velünk maradsz, a pályán és azon kívül is.
- írta akkor Szoboszlai Dominik, akit társaihoz hasonlóan megviselt Diogo Jota halála.
