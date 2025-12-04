Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
"Örökké" - nem múlik Szoboszlai Dominik fájdalma

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 13:10
Diogo JotaLiverpool
Csütörtökön lenne 29 éves a nyáron elhunyt Diogo Joga. Szoboszlai Dominik közösségi oldalán üzent a szomorú napon.

Szomorú napra ébredtek csütörtökön a Liverpool drukkerei. Normális esetben az angol klubnál most Diogo Jotát ünnepelhetnék, a portugál labdarúgó azonban már nincs köztünk. A nyáron tragikus autóbalesetben elhunyt játékos december 4-én, csütörtökön lenne a 29. születésnapja. Neki üzent korábbi csapattársa, Szoboszlai Dominik is.

Szoboszlai Dominik és Diogo Jota májusban még együtt edzettek
Szoboszlai Dominik és Diogo Jota májusban még együtt edzettek Fotó: Andrew Powell

A gárda magyar játékosa két szezont töltött együtt a portugál csatárral. Együtt nyertek Ligakupát és angol bajnokságot. Utóbbit még májusban közösen ünnepelték Liverpoolban, szűk másfél hónappal azelőtt, hogy Jota július 3-án elhunyt. A labdarúgó testvérével, a szintén focista André Silvával utazott vissza Angliába, a spanyol autópályán érte őket a végzetes baleset, mindketten elhunytak

Szoboszlai most közösségi oldalának 24 órán át látható történetében üzent a labdarúgónak.

Örökre a mi húszasunk

- írta a labdarúgó, utalva arra, hogy a klub a tragédia után visszavonultatta Jota 20-as számát.

Szoboszlai Dominik így búcsúzott Diogo Jotától

A magyar labdarúgó a tragédia napján közös fotóval köszönt el barátjától.

Szavakkal leírhatatlan, mennyire le vagyunk sújtva és össze vagyunk törve… A mosolyod, a játék iránti szereteted sosem fog feledésbe merülni. Nagyon fogsz hiányozni, örökre velünk maradsz, a pályán és azon kívül is.

- írta akkor Szoboszlai Dominik, akit társaihoz hasonlóan megviselt Diogo Jota halála.

 

 

