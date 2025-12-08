Véletlen lenne? Kerkez Milos kiszemeltje Budapesten tűnt fel

Váratlan csavar érkezett Kerkez Milos és Franceska Rustem történetében. Az elmúlt napokban ismét beszédtéma lett a Liverpool sztárja és az albán szépségkirálynő kapcsolata, ám most új fordulatot vett a történetük: Franceska néhány napra Budapestre utazott egy fotózás miatt.

Kerkez Milos újra hódít, sorra kedveli az albán szépségkirálynő, Franceska Rustem képeit

Fotó: AFP

A gyönyörű sportriporter a Guess egyik modellje és reklámarca, ami nem is meglepő, hiszen szépségével bármelyik nagy márka címlapján megállná a helyét. A fotózás egyik helyszíne Budapest volt, Franceska pedig néhány órát arra is szánt, hogy bejárja a csodás fővárost. Feltűnt a Vörösmarty téren, ahol idén is megrendezik a karácsonyi vásárt, majd ellátogatott az Andrássy út egyik legnagyobb Guess üzletébe is.

Kerkez Milos barátnője lenne Franceska?

Ez ugyan egyelőre rejtély, de egyre több jel utal arra, hogy a két sztár valóban érdeklődik egymás iránt. Kerkez Milos kezdett el „nyomulni” az Instagramon, amikor több fotóját is lájkolta a szépségkirálynőnek. Ezután ugyan alábbhagyott a lendülete, most azonban fordulat látszik a történetben: nemcsak a Liverpool játékosa tért vissza a kedvelésekkel, hanem Franceska is sorra bombázza őt lájkokkal. Sőt, már be is követték egymást a közösségi oldalon, így minden jel arra mutat, hogy valóban alakulhat valami kettejük között.