Véletlen lenne? Kerkez Milos kiszemeltje Budapesten tűnt fel

Váratlan csavar érkezett Kerkez Milos és Franceska Rustem történetében. Az elmúlt napokban ismét beszédtéma lett a Liverpool sztárja és az albán szépségkirálynő kapcsolata, ám most új fordulatot vett a történetük: Franceska néhány napra Budapestre utazott egy fotózás miatt.
A gyönyörű sportriporter a Guess egyik modellje és reklámarca, ami nem is meglepő, hiszen szépségével bármelyik nagy márka címlapján megállná a helyét. A fotózás egyik helyszíne Budapest volt, Franceska pedig néhány órát arra is szánt, hogy bejárja a csodás fővárost. Feltűnt a Vörösmarty téren, ahol idén is megrendezik a karácsonyi vásárt, majd ellátogatott az Andrássy út egyik legnagyobb Guess üzletébe is.
Ez ugyan egyelőre rejtély, de egyre több jel utal arra, hogy a két sztár valóban érdeklődik egymás iránt. Kerkez Milos kezdett el „nyomulni” az Instagramon, amikor több fotóját is lájkolta a szépségkirálynőnek. Ezután ugyan alábbhagyott a lendülete, most azonban fordulat látszik a történetben: nemcsak a Liverpool játékosa tért vissza a kedvelésekkel, hanem Franceska is sorra bombázza őt lájkokkal. Sőt, már be is követték egymást a közösségi oldalon, így minden jel arra mutat, hogy valóban alakulhat valami kettejük között.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.