A Liverpool-szurkolók a szívükhöz kaptak, elhunyt a legendás futballista

Karácsony napján, 72 éves korában elhunyt John Robertson, a Nottingham Forest kétszeres BEK-győztes skót legendája. 1992-ig a mai Bajnokok Ligája elődjének számító sorozatot az angol klub színeiben 1979-ben és 1980-ban is elhódította, ráadásul mindkét győzelem során kulcsszerepet játszott. Az első fináléban gólpasszal járult hozzá a Malmö ellen 1-0-ra megnyert döntőhöz, míg egy évvel később ő szerezte a Hamburg elleni finálé egyetlen találatát. Robertsont felesége, három gyermeke és két unokája gyászolja.

John Robertson halálhíre hatalmas félreértést keltett a Liverpool-szurkolók körében Fotó: Jon Buckle

John Robertsont összekeverték Szoboszlaiék csapattársával

A tragikus hír már önmagában is megrázta a futballvilágot, de ezen túl még félreértéseket is keltett a közösségi médiában. Tudniillik John Robertson közeli barátaitól, illetve korábbi csapattársaitól és játékosaitól a "Robbo" becenevet kapta, ami megegyezik az egyik jelenlegi liverpooli hátvéd, Andy Robertson becenevével. Ennek következtében a közösségi felületeken megjelenő gyászbejegyzések egy részét aggódó liverpooli szurkolók árasztották el, akik összetévesztették a Nottingham Forest legendáját Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársával.

A legnagyobb riadalmat Ashley Young, korábbi angol válogatott és Manchester United-játékos bejegyzése okozta, aki a következő sorokkal búcsúzott:

Nyugodj békében, Robbo. Sajnálattal hallottam a mai szomorú hírt. Köszönöm, hogy annyit segítettél nekem.

RIP Robbo, sorry to hear of the sad news today 💔 Thank you for helping me. The Gaffer was right, he always said you would take my career to another level 🙏🏾❤️ Thoughts and Prayers to Your Family and Friends — Ashley Young (@youngy18) December 25, 2025

A kicsit sem egyértelmű búcsúüzenetet olvasva Liverpool-szurkolók ezrei kaptak a szívükhöz:

"Remélem, nem a liverpooli Robbóról van szó" – hangzott az egyik zavarodott komment.

Ez nagyon megijesztett, a nyári tragédia után nem tudnám elviselni, ha újra megtörténne

– utalt Diogo Jota halálos autóbalesetére a másik szurkoló.

A többség hasonlóan reagált, és sokan arra kérték Ashley Youngot, hogy pontosítsa a bejegyzését:

"Nyugodj békében John Robertson, de a poszt lehetett volna egyértelműbb. A legtöbben nem tudtuk, kiről van szó" – fogalmazott egy hozzászóló.