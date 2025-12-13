Az életéért aggódtak, a liverpooli legenda a frászt hozta a szurkolókra

A Liverpool történetének legtöbb gólt szerzője, Ian Rush a hét elején került kórházba, miután napok óta rosszul érezte magát, és légzési problémái miatt sürgős ellátásra szorult. A Liverpool Echo információi szerint egy helyi kórház intenzív osztályán kezelték, ahol két teljes napot töltött megfigyelés alatt.

Ian Rush korházba került, de a jelek szerint karácsonyra már hazatérhet a családjához Fotó: Martin Rickett - PA Images

Ian Rush karácsonyra már hazatérhet

A gyanú szerint Rush az országban gyorsan terjedő, úgynevezett „szuperinfluenza” egyik változatát kapta el. A Liverpool legendája szerencsére jól reagált a kezelésre, állapota stabilizálódott, és bár továbbra is kórházi ellátásra szorul, jó hangulatban van, és bízik benne, hogy még karácsony előtt hazatérhet.

Liverpool legend Ian Rush spends 48 hours in intensive care after suffering breathing difficulties https://t.co/yaOixtXK3G — talkSPORT (@talkSPORT) December 13, 2025

Rush neve egybeforrt a Liverpool aranykorával: a klubnál töltött két időszaka alatt 346 gólt szerzett minden sorozatot figyelembe véve, ezzel máig a Liverpool történetének legeredményesebb játékosa. A walesi válogatottban 28 gólig jutott, hosszú éveken át nemzeti rekorder volt, mígnem Gareth Bale 2018-ban megdöntötte a csúcsát. Rush ma a Liverpool nagykövete, ikon, akit generációk tisztelnek – ezért is rázta meg különösen a szurkolókat a hír, hogy napokig az életéért küzdött.