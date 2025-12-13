Az életéért aggódtak, a liverpooli legenda a frászt hozta a szurkolókra

A Liverpool történetének legtöbb gólt szerzője, Ian Rush a hét elején került kórházba, miután napok óta rosszul érezte magát, és légzési problémái miatt sürgős ellátásra szorult. A Liverpool Echo információi szerint egy helyi kórház intenzív osztályán kezelték, ahol két teljes napot töltött megfigyelés alatt.
A gyanú szerint Rush az országban gyorsan terjedő, úgynevezett „szuperinfluenza” egyik változatát kapta el. A Liverpool legendája szerencsére jól reagált a kezelésre, állapota stabilizálódott, és bár továbbra is kórházi ellátásra szorul, jó hangulatban van, és bízik benne, hogy még karácsony előtt hazatérhet.
Rush neve egybeforrt a Liverpool aranykorával: a klubnál töltött két időszaka alatt 346 gólt szerzett minden sorozatot figyelembe véve, ezzel máig a Liverpool történetének legeredményesebb játékosa. A walesi válogatottban 28 gólig jutott, hosszú éveken át nemzeti rekorder volt, mígnem Gareth Bale 2018-ban megdöntötte a csúcsát. Rush ma a Liverpool nagykövete, ikon, akit generációk tisztelnek – ezért is rázta meg különösen a szurkolókat a hír, hogy napokig az életéért küzdött.
Premier League – nagyon messze a címvédés!
