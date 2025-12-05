„Néha komoly csörték alakultak ki" - Varga Barnabással mindent megbeszélt a Fradi nyerőembere

A címvédő Ferencváros Ötvös Bence büntetőből szerzett góljával 1-0-ra nyert Kisvárdán a labdarúgó Fizz Liga 5. fordulójából elhalasztott és csütörtökön pótolt mérkőzésen. A zöld-fehérek ezzel élre álltak a tabellán, pontszámban beérték a Debrecent, és jobb gólkülönbségüknek köszönhetően megelőzték. A Fradi továbbra is veretlen idegenben, és a harmadik forduló óta nem állt az első helyen. A ferencvárosi nyerőember Ötvös Bence volt, aki az M4 Sportnak elárulta, mindent megbeszélt Varga Barnabással a sorsdöntő 11-es előtt.

Ötvös Bence (felül) büntetőből volt eredményes Fotó: Czeglédi Zsolt

Ötvös Bence higgadt maradt a Kisvárda-Fradi meccsen

Mostanában Zsombi rúgja a büntetőket, ő már nem volt a pályán, Barnival beszéltünk, mondta, nyugodtan rúgjam el, én pedig higgadt maradtam szerencsére. Néha komoly csörték alakultak ki a meccsen, a várdaiak keményen bele mentek a párharcokba. Az első félidőben Barninak talán két nagy lehetősége volt, azokat nem sikerült berúgnunk, de szerencsére a második félidőben sikerült találnunk egy gólt. Onnantól az volt a cél, hogy kihúzzuk. Kicsit a végén kapkodtunk, elrugdostuk a labdákat, ahelyett, hogy megtartottuk volna, de nyilván ők már minden mindegy alapján jöttek előre.

A két csapat vasárnap, a 16. fordulóban is összecsap egymással, de akkor már a fővárosban.

Javában zajlik a Fizz Liga!

A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Paks, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!