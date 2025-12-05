„Néha komoly csörték alakultak ki" - Varga Barnabással mindent megbeszélt a Fradi nyerőembere

A címvédő Ferencváros Ötvös Bence büntetőből szerzett góljával 1-0-ra nyert Kisvárdán a labdarúgó Fizz Liga 5. fordulójából elhalasztott és csütörtökön pótolt mérkőzésen. A zöld-fehérek ezzel élre álltak a tabellán, pontszámban beérték a Debrecent, és jobb gólkülönbségüknek köszönhetően megelőzték. A Fradi továbbra is veretlen idegenben, és a harmadik forduló óta nem állt az első helyen. A ferencvárosi nyerőember Ötvös Bence volt, aki az M4 Sportnak elárulta, mindent megbeszélt Varga Barnabással a sorsdöntő 11-es előtt.
Mostanában Zsombi rúgja a büntetőket, ő már nem volt a pályán, Barnival beszéltünk, mondta, nyugodtan rúgjam el, én pedig higgadt maradtam szerencsére. Néha komoly csörték alakultak ki a meccsen, a várdaiak keményen bele mentek a párharcokba. Az első félidőben Barninak talán két nagy lehetősége volt, azokat nem sikerült berúgnunk, de szerencsére a második félidőben sikerült találnunk egy gólt. Onnantól az volt a cél, hogy kihúzzuk. Kicsit a végén kapkodtunk, elrugdostuk a labdákat, ahelyett, hogy megtartottuk volna, de nyilván ők már minden mindegy alapján jöttek előre.
A két csapat vasárnap, a 16. fordulóban is összecsap egymással, de akkor már a fővárosban.
Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Paks, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.