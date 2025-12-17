Szívbemarkoló fotók, nagybeteg gyerekeket leptek meg a DVSC-focistái

A hétvégi, Ferencváros elleni 1-0-s győzelem után a DVSC-játékosai már karácsonyi hangulatban vannak. Szerdán délután ellátogattak a Leukémiás Gyermekekért Alapítványhoz, amellyel évek óta szoros együttműködésben állnak. A Loki-játékosai közül Kocsis Dominik, Pálfi Donát, Kusnyir Erik és Szuhodovszki Soma is mosolyt csalt a gyerekek arcára, emellett ajándékokat és adományokat is vittek a nagybeteg gyerekeknek.
A debreceni önkormányzat képviseletében Papp Viktor is jelen volt. A frakcióvezető kiemelte, fontosnak tartják, hogy az adventi időszakban segítsék a rászorulókat.
Fantasztikus, hogy itt lehetünk a DVSC futballistáival és egy kis adománnyal tudjuk a kezelés alatt álló gyermekek számára ezt az időszakot. Nagyon fontos, hogy tudjunk örömteli pillanatokat okozni, jó érzés látni a kicsik szemében az örömöt
- nyilatkozta Papp Viktor a Haon-nak.
A játékosok között szerepelt Kusnyir Erik is, aki hosszú sérülését követően a DVSC II. színeiben térhetett vissza a pályára. A fiatal védő a Haon-nak elmondta, komoly érzelmekkel hagyták el az épületet.
Nagy öröm nekünk is, hogy évről évre meg tudjuk lepni a gyerekeket és tényleg láthatjuk őket mosolyogni. Remélem, ez a jövőben is így lesz. Amikor innen kimegyünk, teljesen átgondoljuk az életünket, mert a legfontosabb az egészség
- nyilatkozta a DVSC-jobbhátvédje.
A Debrecen legközelebb vasárnap (17:30, Tv: M4 Sport) a Kisvárda otthonába lép pályára a Fizz Liga 18. fordulójában.
