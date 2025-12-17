Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Szívbemarkoló fotók, nagybeteg gyerekeket leptek meg a DVSC-focistái

DVSC
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 18:30
karácsonyKocsis Dominik
Karácsony közeledtével ajándékokkal és egy kis reménnyel érkeztek. A DVSC-játékosai a Leukémiás Gyermekekért Alapítványnál jártak, ahol a nagybeteg gyerekeknek nemcsak meglepetéseket, hanem mosolyt és felejthetetlen pillanatokat is vittek.

A hétvégi, Ferencváros elleni 1-0-s győzelem után a DVSC-játékosai már karácsonyi hangulatban vannak. Szerdán délután ellátogattak a Leukémiás Gyermekekért Alapítványhoz, amellyel évek óta szoros együttműködésben állnak. A Loki-játékosai közül Kocsis Dominik, Pálfi Donát, Kusnyir Erik és Szuhodovszki Soma is mosolyt csalt a gyerekek arcára, emellett ajándékokat és adományokat is vittek a nagybeteg gyerekeknek.

Nagybeteg gyerekeknek vittek ajándékot a DVSC-focistái
Nagybeteg gyerekeknek vittek ajándékot a DVSC-focistái / Fotó: DVSC

Szívbemarkoló gesztust tettek a DVSC-focistái

A debreceni önkormányzat képviseletében Papp Viktor is jelen volt. A frakcióvezető kiemelte, fontosnak tartják, hogy az adventi időszakban segítsék a rászorulókat. 

Fantasztikus, hogy itt lehetünk a DVSC futballistáival és egy kis adománnyal tudjuk a kezelés alatt álló gyermekek számára ezt az időszakot. Nagyon fontos, hogy tudjunk örömteli pillanatokat okozni, jó érzés látni a kicsik szemében az örömöt

- nyilatkozta Papp Viktor a Haon-nak.

Ajándékokkal lepték meg a gyerekeket a Loki-játékosai / Fotó: DVSC


Kusnyir Erik: Teljesen átgondoljuk az életünket

A játékosok között szerepelt Kusnyir Erik is, aki hosszú sérülését követően a DVSC II. színeiben térhetett vissza a pályára. A fiatal védő a Haon-nak elmondta, komoly érzelmekkel hagyták el az épületet.

 Nagy öröm nekünk is, hogy évről évre meg tudjuk lepni a gyerekeket és tényleg láthatjuk őket mosolyogni. Remélem, ez a jövőben is így lesz. Amikor innen kimegyünk, teljesen átgondoljuk az életünket, mert a legfontosabb az egészség

- nyilatkozta a DVSC-jobbhátvédje. 

A Debrecen legközelebb vasárnap (17:30, Tv: M4 Sport) a Kisvárda otthonába lép pályára a Fizz Liga 18. fordulójában.

