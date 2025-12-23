Buzsik Borka igazi stílusikon, Ronaldo feleségétől merített ihletet

Cristiano Ronaldo feleségéről, Georgina Rodríguezről régóta tudjuk, hogy igazi stílusikon, mostanra azonban Szoboszlai Dominik párja, Buzsik Borka is egyértelműen a nyomdokaiba lépett. A két focistafeleség előszeretettel pózol ugyanannak a világhírű divatmárkának, az ALO Yoga-nak a darabjaiban.
Szoboszlai Dominik felesége ismét elvarázsolta a rajongókat egy újabb meghitt babafotóval. A felvételen ezúttal is kislányával pózol, akit egy rendkívül aranyos, szőrmés kabátba bújtatott. A szemfüles követők azonban nemcsak a megható pillanatot vették észre. Borka egy ALO márkájú nadrágban pózol a képen, amely a magas prémium kategóriát képviselő atlétikai ruházat egyik darabja.
Buzsik Borka akár maga a stílusikonnak számító Georgina Rodríguez megjelenéseiből is ihletet meríthetett, hiszen az argentin modell számtalan alkalommal ugyanezekben a magas árkategóriát képviselő ruhadarabokban posztolt már. Ezeknek a termékeknek az ára 50 ezer forinttól indul, míg egy-egy csúcskategóriás darab akár a 200 ezer forintos árszintet is meghaladhatja.
Ahogy a Bors korábban megírta, az idei karácsony különleges lesz Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka számára, hiszen ez lesz az első közös ünneplés az augusztus elején megszületett kislányukkal. A futballista felesége pedig már egyértelműen karácsonyi lázban ég. Borka az Instagram-sztorijában mutatta meg követőinek a család karácsonyfáját és egy mézeskalács házat is.
