A sör segítette át a nehéz időszakon a magyar válogatott focistát

Ádám Martin
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 14:30
Pakssörmagyar válogatott
A térdműtétje utáni hónapokban egy különleges projekt foglalta le a magyar-labdarúgó válogatott támadóját. Ádám Martin egy sörfőzdével közösen alkotta meg a saját alkoholos italát.

A Paks, valamint a magyar válogatott egyik legkönnyebben felismerhető támadója saját sörmárkával lépett piacra. Ádám Martin a nagy népszerűségnek örvendő Horizont Brewing sörfőzdével közösen alkotta meg a Hungarian Viking névre keresztelt terméket, amely tökéletesen utal a játékos vikinges karakterére. A 31 éves futballista Instagram-oldalán számolt be az együttműködés részleteiről és a háttérben zajló munkafolyamatokról.

Ádám Martin új projektbe kezdett a rehabilitációja alatt
Ádám Martin új projektbe kezdett a rehabilitációja alatt Fotó: Simon Stacpoole/Offside

"Kár lenne tagadni: ha van sportoló, akinek jól áll egy sör arcának lenni, az valószínűleg én vagyok" – fogalmazott a 28-szoros válogatott csatár, akinek az elmúlt hónapokban sajnos bőven jutott ideje a sporton kívüli elfoglaltságokra is, miután augusztusban térdműtéten esett át, és azóta a gyógyulására koncentrál.

A sörkészítés segített Ádám Martinon

A rehabilitációs időszak sok mindenről szólt, de őszintén: jót tett, hogy a kényszerpihenő, majd a száraz, monoton edzések mellett volt valami, ami lefoglalt. Ez a projekt pont jókor talált meg, ráadásul az összhang is gyorsan kialakult. Fontos hangsúlyozni, hogy minőségi termékről van szó, ennek megfelelő árazással. Nem az alkoholfogyasztást szeretnénk népszerűsíteni, de egy sör - ami a közhiedelmekkel ellentétben szintén sör - belefér, és néha bizony még egy élsportolónak is jól esik. Ha valaki mértékkel fogyaszt, és megteheti, akkor pedig igyon igazán jó minőséget.

A Hungarian Viking egy világos, lager típusú sör. A kisüzemi sörfőzde szakemberei Ádám Martinnal együtt olyan ízvilágot kerestek, amely nemcsak a sörrajongókat szólítja meg.

"Nem celeb-sört akartunk, hanem valódi kollaborációt. Martin nem csak a címkén jelenik meg. Velünk volt a főzdében, kóstolt, ötletelt, visszajelzett" – mondta Ottó Gábor, a cég ügyvezető igazgatója.

 

 

