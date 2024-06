Szoboszlaira testőr vigyázott, így is veszélyben volt - Fotó

Szoboszlai Dominik nem beszélt a levegőbe. A magyar válogatott csapatkapitánya már szombaton, a svájciak elleni Eb-vereség után megmondta, nem adják fel a harcot, küzdenek tovább a nyolcaddöntőért. Ilyenkor nem lehet pihenni, a vasárnap is munkanap a csapat számára. A válogatott Kölnből visszautazott bajorországi főhadiszállására, Weiler im Allgäuba. Vasárnapra végre a nap is kisütött, a csapat pedig edzhetett a szállodától 600 méterre lévő pályán.

Szoboszlaiék újra munkában Fotó: Illyés Tibor

Mint arról beszémoltunk, a játékosok közül többen is kerékpárral tették meg az utat a helyi pályáig, így tett Szoboszlai Dominik is. Egy valami azonban nem stimmel a fotójával. A focista ugyan több társával ellentétben a rövid útra is felvette a kerékpáros sisakot, azt azonban nem kötötte be. Így fennáll annak a veszélye, hogy bukás esetén az lerepül a videlője fejéről. Mindenképpen biztonságosabb, ha a bringások bekötött sisakkal kerékpároznak.

Szoboszlai csak lazán viselte a sisakot, Fotó: MTI

Érdekesség, hogy Szoboszlait erre a is útra sem hagyta magára a testőre. Mint arról beszámoltunk, az immár világhírű játékosnak Németországban külön biztonsági embere van, aki körülötte a helyi rajongókat igyekszik kordában tartani. A testőr - sisak nélkül - most is Dominik mögött volt, kezében a walkie talkie-n keresztül tartotta a kapcsolatot a kollégáival.

Szoboszlai mögött teker a testőr Fotó: Szabó Miklós, Nemzeti Sport