Barátja leplezte le, itt lakhat Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka

Amikor Szoboszlai Dominik Liverpoolba igazolt, a Nemzeti Sportnak elárulta: Erling Haaland nemcsak jó barátja, hanem tanácsadója is volt az ingatlankeresésben. A norvég gólgép akkor azt javasolta neki, érdemes Manchester és Liverpool között félúton keresgélnie, egy nyugodt, biztonságos környéken, ahol a legtöbb Premier League-játékos él.

Erling Haaland és Szoboszlai Dominik az RB Salzburg együttesében voltak csapattársak Fotó: David Geieregger

Szoboszlait legjobb barátja, Haaland leplezte le

Most, hogy Haaland a napokban betekintést engedett saját cheshire-i luxusvillájába, ismét előkerült ez a nyilatkozat — és egyre valószínűbbnek tűnik, hogy Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka is a híres „Golden Triangle”-ben találtak otthonra. A térség, amelyet a helyiek csak „arany háromszögnek” neveznek, régóta a futballvilág kedvelt menedéke. Cristiano Ronaldo, David Beckham, Rio Ferdinand és Eric Cantona is itt élt korábban, manapság pedig Virgil van Dijk és családja lakik még a környéken.

Erling Haaland has given fans a taste of his Cheshire MEGA mansion 🤩👀 pic.twitter.com/mfI38jayfZ — Daily Mail Sport (@MailSport) October 24, 2025

Nem véletlen, hogy Haaland is itt vásárolt többmillió fontos luxusvillát, hat hálószobával, saját edzőteremmel, szaunával és vörösfény-terápiás szobával – mindent a regeneráció és a teljesítmény szolgálatába állítva. És mivel Dominik számára is kulcsfontosságú az életmód, a nyugalom és a család biztonsága, minden jel arra utal, hogy ő és párja hasonló környezetet választottak maguknak.

Buzsik Borka bejegyzései árulkodóak

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka a minap újabb meghitt fotót osztott meg Instagram-történetében, amelyen délutáni sétájukat örökítette meg kislányukkal. A kép helyszíne az Alderley Edge egyik hangulatos utcája, a Chapel Road, ahol Borka a babakocsit tolva látható.

Ez a részlet azért is figyelemre méltó, mert ez az utca mindössze néhány percre van attól a bizonyos „focistaövezettől”, amelyet a futballvilág régóta kedvelt menedékeként emlegetnek.

Alderley Edge egyik utcája, a Chapel Road – itt sétált Buzsik Borka kislányával Fotó: Google Maps

A hangulatos Chapel Road, ahol Buzsik Borka legutóbb fotózott Fotó: Google Maps