BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Szabina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Barátja leplezte le, itt lakhat Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 16:00
Erling HaalandBuzsik Borka
Erling Haaland nemcsak a pályán verhetetlen, hanem a magánéletében is tudja, hogyan kell győztesen élni. A norvég sztár a napokban betekintést engedett cheshire-i luxusvillájába – és ezzel talán akaratlanul is elárulta, hol lakhat egyik legjobb barátja, Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka.

Amikor Szoboszlai Dominik Liverpoolba igazolt, a Nemzeti Sportnak elárulta: Erling Haaland nemcsak jó barátja, hanem tanácsadója is volt az ingatlankeresésben. A norvég gólgép akkor azt javasolta neki, érdemes Manchester és Liverpool között félúton keresgélnie, egy nyugodt, biztonságos környéken, ahol a legtöbb Premier League-játékos él. 

Erling Haaland és Szoboszlai Dominik az RB Salzburg együttesében voltak csapattársak
Erling Haaland és Szoboszlai Dominik az RB Salzburg együttesében voltak csapattársak Fotó: David Geieregger

Szoboszlait legjobb barátja, Haaland leplezte le

Most, hogy Haaland a napokban betekintést engedett saját cheshire-i luxusvillájába, ismét előkerült ez a nyilatkozat — és egyre valószínűbbnek tűnik, hogy Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka is a híres „Golden Triangle”-ben találtak otthonra. A térség, amelyet a helyiek csak „arany háromszögnek” neveznek, régóta a futballvilág kedvelt menedéke. Cristiano Ronaldo, David Beckham, Rio Ferdinand és Eric Cantona is itt élt korábban, manapság pedig Virgil van Dijk és családja lakik még a környéken.

Nem véletlen, hogy Haaland is itt vásárolt többmillió fontos luxusvillát, hat hálószobával, saját edzőteremmel, szaunával és vörösfény-terápiás szobával – mindent a regeneráció és a teljesítmény szolgálatába állítva. És mivel Dominik számára is kulcsfontosságú az életmód, a nyugalom és a család biztonsága, minden jel arra utal, hogy ő és párja hasonló környezetet választottak maguknak.

Buzsik Borka bejegyzései árulkodóak

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka a minap újabb meghitt fotót osztott meg Instagram-történetében, amelyen délutáni sétájukat örökítette meg kislányukkal. A kép helyszíne az Alderley Edge egyik hangulatos utcája, a Chapel Road, ahol Borka a babakocsit tolva látható.

Ez a részlet azért is figyelemre méltó, mert ez az utca mindössze néhány percre van attól a bizonyos „focistaövezettől”, amelyet a futballvilág régóta kedvelt menedékeként emlegetnek.

Alderley Edge egyik utcája, a Chapel Road – itt sétált Buzsik Borka kislányával
Alderley Edge egyik utcája, a Chapel Road – itt sétált Buzsik Borka kislányával  Fotó: Google Maps
A hangulatos Chapel Road, ahol Buzsik Borka legutóbb lefotózott
A hangulatos Chapel Road, ahol Buzsik Borka legutóbb fotózott Fotó: Google Maps

Premier League-lázban ég az ország!

A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön plusz izgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu