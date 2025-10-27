Barátja leplezte le, itt lakhat Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka

Amikor Szoboszlai Dominik Liverpoolba igazolt, a Nemzeti Sportnak elárulta: Erling Haaland nemcsak jó barátja, hanem tanácsadója is volt az ingatlankeresésben. A norvég gólgép akkor azt javasolta neki, érdemes Manchester és Liverpool között félúton keresgélnie, egy nyugodt, biztonságos környéken, ahol a legtöbb Premier League-játékos él.
Most, hogy Haaland a napokban betekintést engedett saját cheshire-i luxusvillájába, ismét előkerült ez a nyilatkozat — és egyre valószínűbbnek tűnik, hogy Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka is a híres „Golden Triangle”-ben találtak otthonra. A térség, amelyet a helyiek csak „arany háromszögnek” neveznek, régóta a futballvilág kedvelt menedéke. Cristiano Ronaldo, David Beckham, Rio Ferdinand és Eric Cantona is itt élt korábban, manapság pedig Virgil van Dijk és családja lakik még a környéken.
Nem véletlen, hogy Haaland is itt vásárolt többmillió fontos luxusvillát, hat hálószobával, saját edzőteremmel, szaunával és vörösfény-terápiás szobával – mindent a regeneráció és a teljesítmény szolgálatába állítva. És mivel Dominik számára is kulcsfontosságú az életmód, a nyugalom és a család biztonsága, minden jel arra utal, hogy ő és párja hasonló környezetet választottak maguknak.
Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka a minap újabb meghitt fotót osztott meg Instagram-történetében, amelyen délutáni sétájukat örökítette meg kislányukkal. A kép helyszíne az Alderley Edge egyik hangulatos utcája, a Chapel Road, ahol Borka a babakocsit tolva látható.
Ez a részlet azért is figyelemre méltó, mert ez az utca mindössze néhány percre van attól a bizonyos „focistaövezettől”, amelyet a futballvilág régóta kedvelt menedékeként emlegetnek.
