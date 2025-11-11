Szoboszlai nem kertelt, elárulta, miért adós a gólokkal Liverpoolban

Szoboszlai Dominik kétségkívül a Liverpool idei szezonjának egyik legmeghatározóbb játékosa, így nem csoda, hogy a nemzetközi sajtó is egyre nagyobb figyelmet szentel a magyar középpályásnak. Ezúttal Owen Hargreaves, a Bayern München és az angol válogatott korábbi klasszisa a magyar válogatott csapatkapitányával közösen elemezte az ő szerepét, miközben fény derült arra is, miért szerez kevés gólt Szoboszlai a Liverpool színeiben.
A 2023-as átigazolása óta Szoboszlai Jürgen Klopp és Arne Slot irányítása alatt egyaránt kulcsszereplővé vált Liverpoolban. A friss apuka azonban az első két szezonban gyakran kapott bírálatot a gólok hiánya miatt – olyannyira, hogy tavaly szeptemberben még maga Slot is szóvá tette a dolgot:
A múlt szezonban három gólt szerzett a bajnokságban és egy Liverpoolban játszó támadó középpályástól ez nem elég, javulnia kell a számainak
– nyilatkozta a Premier League győztes menedzser.
Szoboszlai a második idényére látványosan előrelépett ezen a téren: hat gólig jutott az angol élvonalban. Az idei szezonban ugyan az Arsenal elleni pazar szabadrúgásán kívül még nem talált be a bajnokságban, de teljesítménye más területeken komoly fejlődést mutat, így a korábbi bírálatok is elhalkultak.
Úgy tűnik, a magyar klasszis is tudatosan igyekszik megelőzni, hogy a gólok hiánya ismét beszédtéma legyen, ezért Hargreavesnek részletesen elmagyarázta, miként változik a szerepe attól függően, melyik pozícióban játszik.
Sokan kérdezik, miért lövök kevesebbet, mint tavaly. Egyszerű: amikor tízes pozícióban játszom, mögöttem mindig van egy ellenfél-játékos, ezért nem tudok úgy fordulni, hogy lőjek. Ha mélyebben játszom, akkor viszont szemben vagyok a kapuval, és akár 25–30 méterről is próbálkozhatok. Ha pedig néhányszor lövök, az ellenfél kijön rám, én meg inkább passzolok.
Szoboszlai számára azonban nem csak a gólszerzési lehetőségek miatt vonzó a mélyebb szerepkör:
Ha hátrébb helyezkedem, mindent látok magam előtt, azt is, amit mondjuk Van Dijk hátulról nem mindig. Szeretem irányítani a ritmust, olvasni a játékot és onnan dönteni.
