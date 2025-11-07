Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Rezső névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Nem üvöltözik" - Szoboszlai Dominik így lehet csapatkapitány Liverpoolban

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 17:05
Liverpoolcsapatkapitány
A vezető nem attól lesz vezető, hogy felemeli a hangját. Hanem attól, hogy akkor is megy előre, amikor más már megállna. A The Athletic szerint Szoboszlai Dominik pontosan ezt képviseli Liverpoolban. Ez az attitűd az oka annak, hogy egyre többen látják benne a jövő Liverpool-csapatkapitányát.

A The Athletic hosszú cikkben foglalkozik Szoboszlai Dominikkal, amelyben azt írják: a magyar középpályás teljesítményével és mentalitásával lassan a Liverpool öltözőjének vezetőjévé válik. A lap azt is kiemelte, hogy Szoboszlai Dominik nem hangos kapitánytípus ― egyszerűen minden edzésen és meccsen többet tesz le a pályára, mint bárki más.

Szoboszlai Dominik lehet a Liverpool csapatkapitánya a közeljövőben
Szoboszlai Dominik lehet a Liverpool csapatkapitánya a közeljövőben Fotó: Christian Kaspar-Bartke

Nyáron sok szurkoló kérdőjelezte meg a helyét, főleg Florian Wirtz érkezése után. Arne Slot viszont egy pillanatig sem habozott: minden Premier League- és Bajnokok Ligája-meccsen játszatta, sőt, volt, hogy jobb hátvédként kellett helyt állnia Szoboszlainak. 

Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya a Real Madrid elleni 1-0-s győzelem után így fogalmazott:
 

„A minősége kiemelkedő, az energiája hihetetlen. Tanul, fejlődik, és pontosan azzá a játékossá válik, akiben mindannyian hittünk.”

 

Szoboszlai veheti át a karszalagot Van Dijk-től

Liverpoolban már készülnek a következő évekre. Virgil van Dijk, Andy Robertson és Ibrahima Konaté szerződése a következő nyáron jár le, Mohamed Szalah és Alisson Becker pedig 2027-ben juthat el ugyaneddig a ponthoz. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi vezérek közül többen is távozhatnak. A klubnál pedig egyre többször merül fel: Szoboszlai Dominik tökéletes csapatkapitánya lehet a Liverpoolnak. A magyar válogatott sztárjának 2028-ig szól a szerződése, de a liverpooli vezetők hosszabb időre szeretnék magukhoz láncolni a középpályást. 

Robbie Fowler, a Liverpool egykori csatára a Real Madrid elleni győztes meccs után egyértelműen fogalmazott Szoboszlaival kapcsolatban:
 

„Példát mutat azzal, hogy nem üvöltözik. A jelenléte elég. A többiek azért néznek fel rá, mert ő mindig megteszi, amit más csak mond.

Manchester City-Liverpool: jön a hétvége rangadója

Vasárnap (17.30, tv: Spíler1) érkezik a Premier League 11. fordulójának csúcsrangadója, amikor is a Liverpool az Etihad Stadion-ban lép pályára a Manchester City ellen.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu