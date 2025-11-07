"Nem üvöltözik" - Szoboszlai Dominik így lehet csapatkapitány Liverpoolban

A The Athletic hosszú cikkben foglalkozik Szoboszlai Dominikkal, amelyben azt írják: a magyar középpályás teljesítményével és mentalitásával lassan a Liverpool öltözőjének vezetőjévé válik. A lap azt is kiemelte, hogy Szoboszlai Dominik nem hangos kapitánytípus ― egyszerűen minden edzésen és meccsen többet tesz le a pályára, mint bárki más.

Szoboszlai Dominik lehet a Liverpool csapatkapitánya a közeljövőben Fotó: Christian Kaspar-Bartke

Nyáron sok szurkoló kérdőjelezte meg a helyét, főleg Florian Wirtz érkezése után. Arne Slot viszont egy pillanatig sem habozott: minden Premier League- és Bajnokok Ligája-meccsen játszatta, sőt, volt, hogy jobb hátvédként kellett helyt állnia Szoboszlainak.

Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya a Real Madrid elleni 1-0-s győzelem után így fogalmazott:



„A minősége kiemelkedő, az energiája hihetetlen. Tanul, fejlődik, és pontosan azzá a játékossá válik, akiben mindannyian hittünk.”

Szoboszlai veheti át a karszalagot Van Dijk-től

Liverpoolban már készülnek a következő évekre. Virgil van Dijk, Andy Robertson és Ibrahima Konaté szerződése a következő nyáron jár le, Mohamed Szalah és Alisson Becker pedig 2027-ben juthat el ugyaneddig a ponthoz. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi vezérek közül többen is távozhatnak. A klubnál pedig egyre többször merül fel: Szoboszlai Dominik tökéletes csapatkapitánya lehet a Liverpoolnak. A magyar válogatott sztárjának 2028-ig szól a szerződése, de a liverpooli vezetők hosszabb időre szeretnék magukhoz láncolni a középpályást.

Robbie Fowler, a Liverpool egykori csatára a Real Madrid elleni győztes meccs után egyértelműen fogalmazott Szoboszlaival kapcsolatban:



„Példát mutat azzal, hogy nem üvöltözik. A jelenléte elég. A többiek azért néznek fel rá, mert ő mindig megteszi, amit más csak mond.

Manchester City-Liverpool: jön a hétvége rangadója

Vasárnap (17.30, tv: Spíler1) érkezik a Premier League 11. fordulójának csúcsrangadója, amikor is a Liverpool az Etihad Stadion-ban lép pályára a Manchester City ellen.