Videón a botrány, Szoboszlai az Aston Villa edzőjével balhézott

A Liverpool szombaton 2-0-ra legyőzte az Aston Villát, ezzel véget vetett a Premier League-ben tartó négymeccses vereségszériájának, és visszakapaszkodott a tabella harmadik helyére. A meccs hajrájában azonban nem a kimagasló játéka miatt, hanem egy szokatlan jelenettel került reflektorfénybe Szoboszlai Dominik.
A 87. percben, amikor már eldőlni látszott a találkozó, az oldalvonalon túlra pattant a labda. Az Aston Villa mestere, Unai Emery gyorsan odadobta a labdát Szoboszlainak, hogy a hazaiak minél előbb bedobhassák. A magyar válogatott kapitánya azonban „véletlenül” kiejtette a kezéből a játékszert, ezzel egy pillanatra lelassítva a játékot - írta a The Sun.
Emery ezt nem nézte jó szemmel: odalépett és meglökte Szoboszlait, aki viszont nevetve reagált a helyzetre. A játékvezető, Stuart Attwell mindkét fél viselkedését megtorolta – Emery a tettlegességért, Szoboszlai pedig időhúzásért kapott sárga lapot a kisebb botrány után.
A Liverpool edzője, Arne Slot egyelőre nem kommentálta az esetet, de a szurkolók egyértelműen Szoboszlai pártját fogták. A közösségi médiát elárasztották a kommentek:
„Szoboszlai felidegesíti Emeryt, haha.”
- írta az egyik szurkoló.
„Szoboszlai szórakozik Emeryvel – imádom ezt a pimasz srácot.”
- kommentelt egy másik Liverpool drukker.
„Unait jól megszívatta Szoboszlai.”
- mondta egy harmadik szurkoló.
A humoros pillanat felrázta a liverpooli közönséget is, amely már a keddi (21:00) Real Madrid elleni keddi BL-meccset várja. A szurkolók remélik, hogy Szoboszlai hasonló formában, önbizalomtól duzzadva lép majd pályára – bár a madridiak 4–0-s valenciai győzelme után biztosan nem lesz könnyű dolga a Liverpoolnak.
