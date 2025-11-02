Videón a botrány, Szoboszlai az Aston Villa edzőjével balhézott

A Liverpool szombaton 2-0-ra legyőzte az Aston Villát, ezzel véget vetett a Premier League-ben tartó négymeccses vereségszériájának, és visszakapaszkodott a tabella harmadik helyére. A meccs hajrájában azonban nem a kimagasló játéka miatt, hanem egy szokatlan jelenettel került reflektorfénybe Szoboszlai Dominik.

Szoboszlai Dominik a Liverpool-Aston Villa meccsen húzta ki a gyufát Emery-nél, időhúzás miatt sárga lapot kapott a magyar középpályás EFotó: Neville Williams

A 87. percben, amikor már eldőlni látszott a találkozó, az oldalvonalon túlra pattant a labda. Az Aston Villa mestere, Unai Emery gyorsan odadobta a labdát Szoboszlainak, hogy a hazaiak minél előbb bedobhassák. A magyar válogatott kapitánya azonban „véletlenül” kiejtette a kezéből a játékszert, ezzel egy pillanatra lelassítva a játékot - írta a The Sun.

Emery ezt nem nézte jó szemmel: odalépett és meglökte Szoboszlait, aki viszont nevetve reagált a helyzetre. A játékvezető, Stuart Attwell mindkét fél viselkedését megtorolta – Emery a tettlegességért, Szoboszlai pedig időhúzásért kapott sárga lapot a kisebb botrány után.

🍿 Unai Emery v Szoboszlai! pic.twitter.com/Nat0J2N72U — front page football (@fpfootballx) November 1, 2025

Szoboszlai megmozdulását a szurkolók is ünnepelték

A Liverpool edzője, Arne Slot egyelőre nem kommentálta az esetet, de a szurkolók egyértelműen Szoboszlai pártját fogták. A közösségi médiát elárasztották a kommentek:



„Szoboszlai felidegesíti Emeryt, haha.”

- írta az egyik szurkoló.



„Szoboszlai szórakozik Emeryvel – imádom ezt a pimasz srácot.”

- kommentelt egy másik Liverpool drukker.



„Unait jól megszívatta Szoboszlai.”

- mondta egy harmadik szurkoló.

A humoros pillanat felrázta a liverpooli közönséget is, amely már a keddi (21:00) Real Madrid elleni keddi BL-meccset várja. A szurkolók remélik, hogy Szoboszlai hasonló formában, önbizalomtól duzzadva lép majd pályára – bár a madridiak 4–0-s valenciai győzelme után biztosan nem lesz könnyű dolga a Liverpoolnak.