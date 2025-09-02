Kerkez Milos 3 millió forintos táskát villantott Telkiben

A magyar válogatott játékosai hétfőn érkeztek meg Telkibe, hogy megkezdjék a felkészülést az előttük álló világbajnoki selejtezőkre. Marco Rossi csapata előbb szombaton (20:45, Tv: M4 Sport) Írországban lép pályára, majd jövőhét kedden (20:45, Tv: M4 Sport) Portugáliát fogadja a Puskás Arénában – a fókusz azonban már most nemcsak a futballra, hanem a játékosok megjelenésére is terelődött, főleg Kerkez Milos feltűnő stílusára, amitől a szurkolók teljesen kiborultak.
A magyar válogatott játékosa egy igencsak feltűnő kiegészítővel lopta el a show-t: a hátvéd egy Louis Vuitton LV x TM Keepall Bandoulière 45 modellel gördült be a válogatott főhadiszállására. A luxustáska ára borsos, nagyjából 3 millió forint, és már a fotók felbukkanása után pillanatok alatt elindult a kommentcunami.
A szurkolók közül sokan felháborodtak, hiszen Kerkezt korábban már látták női táskával a vállán, most pedig többen ismét ebbe a kategóriába sorolták a darabot. Pedig a helyzet egyszerű: a szóban forgó Louis Vuitton-modell kifejezetten unisex, tehát férfiak és nők számára egyaránt készült. Az internet persze nem kegyelmezett: akadt, aki szerint „felesleges pénzszórás”, mások viszont védelmükbe vették a játékost, mondván, mindenki arra költi a keresetét, amire szeretné – ráadásul a futballisták világában a designer darabok egyáltalán nem számítanak ritkaságnak.
Szoboszlai Dominik sem maradt háttérben
A válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik is gondoskodott róla, hogy ne maradjon észrevétlen: egy közel 350 ezer forintos designer felsőben futott be Telkibe. A Liverpool sztárjától már megszokhatták a szurkolók a különleges darabokat, most sem okozott csalódást, érkezése legalább akkora figyelmet kapott, mint Kerkez extravagáns táskája.
Miközben Kerkez és Szoboszlai stílusa körül forrnak a viták a közösségi oldalakon, Rossi kerete már javában a vb-selejtezőkre készül. Az írországi meccs után jön a portugálok elleni mérkőzés a Puskás Arénában, amelyre már minden jegy elkelt – Kerkez pedig a pályán is bizonyíthat extravagáns stílusa mellett.
