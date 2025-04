Szoboszlai és a Real Madrid kapcsolata egyre szorosabb lesz

Három friss átigazolási hír olvastán is picit magasabba szökhetett Szoboszlai Dominik pulzusa. Rövidesen egyre több, a szívéhez nagyon közel álló ember várhatja őt is a Real Madridhoz, amely a nyáron óriási erősítésre készül, és amely nemcsak a gyerekkori kedvenc csapata volt, de tinédszser kora óta többször érdeklődött iránta: Salzburgból például annak idején személyesen az akkori vezetőedző, Zinédine Zidane hívta, de középpályásunk Liverpoolba szerződése óta is többször beszámolt arról a spanyol sportsajtó, hogy a Real nem tett még le a megszerzéséről.

Szoboszlai (balra) legjobb liverpooli barátai közül Szalah marad, Alexander-Arnold (jobbra) viszont Madridba tart / Fotó: Getty Images

Most újra felerősödtek a hangok, melyek szerint a magyar labdarúgó legjobb liverpooli barátja, Trent Alexander-Arnold a nyáron lejáró szerződését kihasználva a Real Madridhoz igazol. A Sky Sports információja szerint hasonlóra készülhet a Manchester City norvég csatára, Erling Haaland is, akiért "galaktikus" ajánlatra készül a spanyol sztárklub, ha Vinícius Junior valóban Szaúd-Arábiába szerződik. Haaland nem csak Angliában szomszédja Szoboszlainak, de amikor Salzburgban csapattársak voltak, egy szobában laktak és örök barátságot kötöttek.

Légiósunk ráadásul a német Bundesligában töltött időszaka óta kitűnő kapcsolatot ápol a madridiak angol sztárjával, Jude Bellinghammel is, akivel egykor riválisok voltak (Szoboszlai az RB Leipzig, Bellingham a Borussia Dortmund csapatát erősítette), de azóta előfordult, hogy az Instagram-bejegyzéseiknél is elismerően üzentek egymás góljai láttán.

Szoboszlai kedvenc edzőjét is Madridba hívják

Vagyis a Real tele lehet Szoboszlai barátaival, nem beszélve arról, hogy ki követheti a kispadon a várhatóan távozó Carlo Ancelottit. A spanyol Sport értesülése szerint Florentino Pérez elnök nehéz, de nem lehetetlen feladatra vállalkozott: meg akarja győzni Jürgen Kloppot, hogy a sokat hangoztatott terveit megváltoztatva, a Red Bull konszern futballrészlegének élén január óta betöltött állását otthagyva vállalja el a Real vezetőedzői posztját.

A német sztáredző volt az, aki 2023 nyarán egyből beépítette a Liverpoolba az általa régóta figyelemmel kísért Szoboszlait. És ő az, akiről a magyar futballista már évekkel korábban a világ legjobb edzőjeként beszélt, és akinek a tavalyi távozása után azt nyilatkozta: vele a csapat elveszítette a 12. emberét.