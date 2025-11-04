Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Károly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kiderült, ki halt meg a mentőben a hétvégi baleset után

quadbaleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 10:45
focistatragédiamentő
A kórházba szállítás közben hunyt el. 15 éves focista a hétvégi quadbaleset áldozata.
B.
A szerző cikkei

15 éves játékosát gyászolja a brazil Goias Esporte Clube fociklub. Az U15-ös csapat egyik nagy ígérete, Marcelo Hermeto Brasil halt még a hétvégi quadbalesetben.

Quadbaleset: Kórházba szállítás közben hunyt el az áldozat
A kórházba szállítás közben hunyt el a hétvégi quadbaleset 15 éves áldozata (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Mély fájdalommal tudatja a Goias Esporte Club Marcelo Hermeto Brasil jobb szélsőnk és U15-ös csapatunk tagjának halálhírét

– idézi a Daily Star a brazil klub által kiadott közleményt.

Nagy büszkeség és mindig is példaértékű sportoló volt, mindannyian emlékezni fogunk rá. A teljes klubvezetés nevében részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak ebben a nehéz és fájdalmas időszakban

– olvasható a közleményben.

A helyi hírek szerint a 15 éves Marcelo – aki 2023 decemberében csatlakozott a klubhoz – a kórházba szállítás közben halt meg, miután elszenvedte a balesetet az egyik barátja farmján Leopoldo de Bulhoesban, Goianiától 65 kilométerre.

El sem hiszem ezt a hírt. Egy hatalmas szívű fiú volt, egy csodálatos családból, akikkel örömömre szolgált találkozni. Isten fogadja tárt karokkal, és vigasztalja meg az egész családot ebben a nagy fájdalommal teli pillanatban

– búcsúzott a 15 éves tehetségtől a klub egyik szurkolója.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu