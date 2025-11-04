Kiderült, ki halt meg a mentőben a hétvégi baleset után

15 éves játékosát gyászolja a brazil Goias Esporte Clube fociklub. Az U15-ös csapat egyik nagy ígérete, Marcelo Hermeto Brasil halt még a hétvégi quadbalesetben.
Mély fájdalommal tudatja a Goias Esporte Club Marcelo Hermeto Brasil jobb szélsőnk és U15-ös csapatunk tagjának halálhírét
– idézi a Daily Star a brazil klub által kiadott közleményt.
Nagy büszkeség és mindig is példaértékű sportoló volt, mindannyian emlékezni fogunk rá. A teljes klubvezetés nevében részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak ebben a nehéz és fájdalmas időszakban
– olvasható a közleményben.
A helyi hírek szerint a 15 éves Marcelo – aki 2023 decemberében csatlakozott a klubhoz – a kórházba szállítás közben halt meg, miután elszenvedte a balesetet az egyik barátja farmján Leopoldo de Bulhoesban, Goianiától 65 kilométerre.
El sem hiszem ezt a hírt. Egy hatalmas szívű fiú volt, egy csodálatos családból, akikkel örömömre szolgált találkozni. Isten fogadja tárt karokkal, és vigasztalja meg az egész családot ebben a nagy fájdalommal teli pillanatban
– búcsúzott a 15 éves tehetségtől a klub egyik szurkolója.
