Kiderült, ki halt meg a mentőben a hétvégi baleset után

15 éves játékosát gyászolja a brazil Goias Esporte Clube fociklub. Az U15-ös csapat egyik nagy ígérete, Marcelo Hermeto Brasil halt még a hétvégi quadbalesetben.

A kórházba szállítás közben hunyt el a hétvégi quadbaleset 15 éves áldozata (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Mély fájdalommal tudatja a Goias Esporte Club Marcelo Hermeto Brasil jobb szélsőnk és U15-ös csapatunk tagjának halálhírét

– idézi a Daily Star a brazil klub által kiadott közleményt.

Nagy büszkeség és mindig is példaértékű sportoló volt, mindannyian emlékezni fogunk rá. A teljes klubvezetés nevében részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak ebben a nehéz és fájdalmas időszakban

– olvasható a közleményben.

A helyi hírek szerint a 15 éves Marcelo – aki 2023 decemberében csatlakozott a klubhoz – a kórházba szállítás közben halt meg, miután elszenvedte a balesetet az egyik barátja farmján Leopoldo de Bulhoesban, Goianiától 65 kilométerre.

El sem hiszem ezt a hírt. Egy hatalmas szívű fiú volt, egy csodálatos családból, akikkel örömömre szolgált találkozni. Isten fogadja tárt karokkal, és vigasztalja meg az egész családot ebben a nagy fájdalommal teli pillanatban

– búcsúzott a 15 éves tehetségtől a klub egyik szurkolója.