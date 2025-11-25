„Tudtuk, hogy nagy a baj” – mindenkit letaglózott a fiatal nyíregyházi focista halála

Tudták, hogy nagy a baj, mégis letaglózta a nyíregyházi focista halála a helyi Filo SE csapatát. Fiatal játékosuk, Erdoghi Semih régóta komoly betegséggel küzdött.

Letaglózta a nyíregyházi focista halála a Filo SE csapatát / Fotó: Pexels (illusztráció)

Letaglózta klubját a nyíregyházi focista halála

Tudtuk, hogy nagy a baj, mégis letaglózott bennünket a hír, hogy Semih itt hagyott bennünket

– nyilatkozta a Szon.hu-nak a Filo SE ügyvezető igazgatója, Márton Péter.

A 18 éves kapus még 2020-ban igazolt a sportegyesülethez, de ebben az idényben a betegsége miatt már nem játszott.

Egy évvel ezelőtt kezdődtek az egészségügyi problémái, másfél liter folyadékot szívtak le a szívéről, akkor kómába is esett, később leukémiát diagnosztizáltak nála

– mondta az ügyvezető, egy nagyon csendes, aranyos fiúként jellemezte Semih-t, aki az edzéseken és a meccseken is mindent megtett a siker érdekében.

Erdoghi Semih temetéséről később intézkednek.