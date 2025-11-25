„Tudtuk, hogy nagy a baj” – mindenkit letaglózott a fiatal nyíregyházi focista halála

Tudták, hogy nagy a baj, mégis letaglózta a nyíregyházi focista halála a helyi Filo SE csapatát. Fiatal játékosuk, Erdoghi Semih régóta komoly betegséggel küzdött.
Tudtuk, hogy nagy a baj, mégis letaglózott bennünket a hír, hogy Semih itt hagyott bennünket
– nyilatkozta a Szon.hu-nak a Filo SE ügyvezető igazgatója, Márton Péter.
A 18 éves kapus még 2020-ban igazolt a sportegyesülethez, de ebben az idényben a betegsége miatt már nem játszott.
Egy évvel ezelőtt kezdődtek az egészségügyi problémái, másfél liter folyadékot szívtak le a szívéről, akkor kómába is esett, később leukémiát diagnosztizáltak nála
– mondta az ügyvezető, egy nagyon csendes, aranyos fiúként jellemezte Semih-t, aki az edzéseken és a meccseken is mindent megtett a siker érdekében.
Erdoghi Semih temetéséről később intézkednek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.