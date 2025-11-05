Szűk családi körben kísérték utolsó útjára Mezey Györgyöt

Családtagjai, barátai és kollégái egy szál fehér rózsával a kezükben vettek részt a 84 évesen elhunyt Mezey György búcsúztatásán a Farkasréti temetőben. Ezt követően viszont a korábbi szövetségi kapitány temetésére szűk családi körben került sor.

Fotó: Dömötör Csaba / Nemzeti Sport

Mezey György temetése: Szűk családi körben kísérték utolsó útjára

Mezey György labdarúgó mesteredző, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya október 8-án hunyt el. Ő volt az, akivel 1986-ban kijutott a magyar válogatottal a mexikói világbajnokságra, a nemzeti csapat azóta sem járt a világeseményen. A szakember - aki számos magyar klubot is irányított edzői pályafutása során - az MLSZ-től 2020-ban Életműdíjat kapott.