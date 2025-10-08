Gyerekkori tragédia határozta meg Mezey György életét

Csak pár hónappal a 84 évesen bekövetkezett halála előtt jelent meg dr. Mezey György életrajzi könyve. Az író, Benedek Szabolcs segítségével a zárkózott, érzékeny lelkivilágú futballedző nemcsak a nagyközönség számára jól ismert időszakaiba (leginkább persze az 1986-ban világbajnoki résztvevő magyar válogatott élén eltöltött éveiről, az eredmények és döntések mögött húzódó emberi tényezőkről és érzelmekről), hanem a gyerek- és ifjúkorába, a labdarúgó-pályafutásába és az edzővé válásába is betekintést engedett. Mindebből kiderült, hogy a vajdasági Topolyán született, de Budapesten felnőtt legendás labdarúgó-szakember életét és személyiségét meghatározta egy korai trauma.

Dr. Mezey György 84 évesen hunyt el, az életét végigkísérte egy gyerekkori tragédia. Fotó: Nemzeti Sport

Édesapja, Mezey Dénes postamesterént dolgozott Topolyán (később Mezőberényben, majd az 1950-ben Budapesthez csatolt, 17. kerületi Rákoskeresztúron), ahonnan az 1941. szeptember 7-én született fiának nincsenek emlékei. Miként az édesanyjáról sincsenek. Miután Mezey György világra jött, a család máris továbbállt, méghozzá "tragédiák terhes és szívszorító emlékével" – ahogy a könyvben olvasható.

Mezey György nem ismerhette édesanyját

...nem sokkal második fiának, Györgynek az érkezése után az édesanya, Pfeiffer Anna meghalt.

A sors keserű és kiszámíthatatlanul szívszorító kanyarjai pedig úgy hozták, hogy ezzel egy időben a vasutasként dolgozó sógor és nagybácsi is elhunyt. A megözvegyült édesapa, Mezey Dénes postamester később az édesanya nővérét vette el.

Az a sokak által citál érzékenység (lásd még: sértődékenység), amelyet időről időre afféle fölhánytorgatnivaló negatívumként emlegetnek vele kapcsolatban – holott az érzékenység másfelől a világra való nyitottságot és az újnak a keresését is jelenti – bizonyára az édesanya elvesztésére vezethető vissza,

ami akkor is fájó, múlhatatlan seb maradt, ha személyesen nem is ismerte. A hiány betölthetetlen, az idő múlása sebtapasz, akár gyógyír is lehet, ám a léle nem felejt – fogalmaz ezzel kapcsolatban az életrajzi mű, mielőtt folytatódna a "megrendült, lassacskán újjáépülő, sebeit nyalogató család" és benne a kis György története.