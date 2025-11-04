Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
A szurkolók is csak keresik a szavakat: meghalt a rajongott csapatkapitány

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 15:55
Szegényebb lett a futballvilág, miután 77 éves korában meghalt Stuart Boam, a Newcastle United és a Middlesbrough egykori hátvédje.
A közkedvelt középhátvéd hosszú betegség után hunyt el, ami volt klubjai részéről együttérző megemlékezések sorát indította el.

Stuart Boam a Mansfield Town csapatánál kezdte pályafutását, majd a Middlesbrough-hoz igazolt, ahol a hetvenes évek során meghatározó játékossá vált. 1979-ben a Newcastle csapatához szerződött, majd két évvel később visszatért Mansfieldbe, végül 1983-ban vonult vissza a Hartlepool United játékosaként.

A szomorú hírt a Boro egykori legendás kapusa, Jim Platt osztotta meg, aki így írt:

Mély szomorúsággal kell közölnöm, hogy az 1974-es fantasztikus csapatunk kapitánya, Stuart Boam elhunyt. Mostantól társaival, Willie Maddrennel, Bobby Murdoch-kal és David Armstronggal lesz. Nyugodj békében, barátom. Szeretettel gondolunk Janice-re és a családra.

A Middlesbrough – ahol Boam pályafutása legemlékezetesebb időszakát töltötte – is megható üzenettel emlékezett legendás hátvédjére:

Mély szomorúsággal értesültünk arról, hogy egykori csapatkapitányunk, Stuart Boam hosszú betegség után elhunyt

– idézi a klub közleményét a Mirror

 

