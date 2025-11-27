Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Marco Rossi az állásával játszik, nincs több dobása

Marco Rossi
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 19:00
Kedden bejelentették, hogy a szövetségi kapitány marad a válogatott kispadján. Marco Rossi ugyanakkor már nem hibázhat sokat.

Folytathatja a munkáját Marco Rossi a magyar válogatott kispadján. Csányi Sándor MLSZ-elnök kedden jelentette be, a szakembert a vb-selejtező kudarca után megerősítették posztján annak ellenére, hogy a csapat még pótselejtezőt sem játszhat a világbajnokságért. 

Marco Rossival javulnia kell a válogatottnak
Marco Rossival javulnia kell a válogatottnak Fotó: Illyés Tibor

Marco Rossinak 2030-ig van szerződése az MLSZ-szel, ennek ellenére benne volt a levegőben, hogy lejár az ideje. A 2024-es Európa-bajnokságon a csoportból sem jutott tovább a gárda, akkor is téma volt a kapitány távozása. Azóta ugyan vannak időszakos fellángolások, de állandósult jó formáról nem beszélhetünk a válogatottal kapcsolatban. A csapat az idei 10 meccsén csak az örményeket kétszer, valamint Azerbajdzsánt tudta legyőzni, emellett négyszer is kikapott a Puskás Arénában.

Marco Rossi ultimátumot kapott?

A Magyar Nemzet videójában Lantos Gábor és Simon Zoltán sportújságírók arról beszéltek, Rossi ugyan maradhatott, de sokkal több dobása nincs már a kispadon. Csányi Sándor MLSZ-elnök is kiemelte, javulást várnak a válogatottól.

 

 

