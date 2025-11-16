Az egész ország számolgat, Marco Rossi nem bízik a csodában

Vasárnap délután 15 órakor egész Európa legizgalmasabb focimeccsét a Puskás Arénában rendezik. A világbajnoki-selejtező utolsó fordulójában Magyarország-Írország találkozó lesz, míg a csoport másik összecsapásán ugyanebben az időpontban Portugália-Örményország meccset rendeznek. Marco Rossi együttese a két végeredménytől függően végezhet az első, a második és a harmadik helyen is a csoportban.

Marco Rossi a legfontosabb meccs előtt áll a csapatával Fotó: Illyés Tibor

Miközben az egész ország számolhat, megmutatjuk, milyen lehetőségek előtt áll a magyar válogatott vasárnap.

Magyarország első helyen azonnal kijut a világbajnokságra

Bármilyen különbséggel legyőzzük Írországot, miközben Portugália otthon kikap az örményektől

Magyarország 3-4 góllal nyer, Portugália döntetlent játszik

Magyarország második lesz és pótselejtezős

Magyarország nyer, vagy döntetlent játszik, miközben Portugália is nyer

Portugália döntetlent játszik, de a magyarok csak 1-2 góllal nyernek

Magyarország harmadik lesz és kiesik

Írország legyőzi a Puskás Arénában Marco Rossi együttesét

A F csoport állása 5 forduló után: 1. Portugália 10 pont 2. Magyarország 8 3. Írország 7 4. Örményország 3

Marco Rossi nem bízik a csodában

Válogatottunk szövetségi kapitánya szombaton arról beszélt, kár is arról álmodozni, hogy Portugália nem veri meg az örményeket. Az első helyben nem gondolkodik.

Ne nevettessük ki magunkat! Mégis mi történhet a másik összecsapáson? Portugália nem győzi le Örményországot?! Ugyan már. Ezzel ne is számoljunk. Számunkra a rájátszás elérése a cél! Ennek szellemében kell futballoznunk

- mondta sajtótájékoztatóján az olasz szakember.