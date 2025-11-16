Az egész ország számolgat, Marco Rossi nem bízik a csodában

Vasárnap délután 15 órakor egész Európa legizgalmasabb focimeccsét a Puskás Arénában rendezik. A világbajnoki-selejtező utolsó fordulójában Magyarország-Írország találkozó lesz, míg a csoport másik összecsapásán ugyanebben az időpontban Portugália-Örményország meccset rendeznek. Marco Rossi együttese a két végeredménytől függően végezhet az első, a második és a harmadik helyen is a csoportban.
Miközben az egész ország számolhat, megmutatjuk, milyen lehetőségek előtt áll a magyar válogatott vasárnap.
Magyarország első helyen azonnal kijut a világbajnokságra
Magyarország második lesz és pótselejtezős
Magyarország harmadik lesz és kiesik
1. Portugália 10 pont
2. Magyarország 8
3. Írország 7
4. Örményország 3
Válogatottunk szövetségi kapitánya szombaton arról beszélt, kár is arról álmodozni, hogy Portugália nem veri meg az örményeket. Az első helyben nem gondolkodik.
Ne nevettessük ki magunkat! Mégis mi történhet a másik összecsapáson? Portugália nem győzi le Örményországot?! Ugyan már. Ezzel ne is számoljunk. Számunkra a rájátszás elérése a cél! Ennek szellemében kell futballoznunk
- mondta sajtótájékoztatóján az olasz szakember.
