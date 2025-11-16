Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Az egész ország számolgat, Marco Rossi nem bízik a csodában

Marco Rossi
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 16. 09:20
MagyarországÍrország
Három különböző lehetőség előtt áll a magyar válogatott. Megmutatjuk, hogyan juthat ki Marco Rossi együttese már a Magyarország-Írország meccs után a vb-re, s hogyan maradhat le végleg a világbajnokságól.

Vasárnap délután 15 órakor egész Európa legizgalmasabb focimeccsét a Puskás Arénában rendezik. A világbajnoki-selejtező utolsó fordulójában Magyarország-Írország találkozó lesz, míg a csoport másik összecsapásán ugyanebben az időpontban Portugália-Örményország meccset rendeznek. Marco Rossi együttese a két végeredménytől függően végezhet az első, a második és a harmadik helyen is a csoportban. 

Marco Rossi a legfontosabb meccs előtt áll a csapatával
Marco Rossi a legfontosabb meccs előtt áll a csapatával Fotó: Illyés Tibor

Miközben az egész ország számolhat, megmutatjuk, milyen lehetőségek előtt áll a magyar válogatott vasárnap.

Magyarország első helyen azonnal kijut a világbajnokságra

  • Bármilyen különbséggel legyőzzük Írországot, miközben Portugália otthon kikap az örményektől
  • Magyarország 3-4 góllal nyer, Portugália döntetlent játszik

Magyarország második lesz és pótselejtezős

  • Magyarország nyer, vagy döntetlent játszik, miközben Portugália is nyer
  • Portugália döntetlent játszik, de a magyarok csak 1-2 góllal nyernek

Magyarország harmadik lesz és kiesik

  • Írország legyőzi a Puskás Arénában Marco Rossi együttesét

 

A F csoport állása 5 forduló után:

1. Portugália 10 pont

2. Magyarország 8

3. Írország 7

4. Örményország 3

Marco Rossi nem bízik a csodában

Válogatottunk szövetségi kapitánya szombaton arról beszélt, kár is arról álmodozni, hogy Portugália nem veri meg az örményeket. Az első helyben nem gondolkodik.

Ne nevettessük ki magunkat! Mégis mi történhet a másik összecsapáson? Portugália nem győzi le Örményországot?! Ugyan már. Ezzel ne is számoljunk. Számunkra a rájátszás elérése a cél! Ennek szellemében kell futballoznunk

- mondta sajtótájékoztatóján az olasz szakember.

