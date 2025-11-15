„Hősök vagy gazemberek vagyunk" - sorsdöntő csatára készülnek az írek Budapesten

Az F jelű labdarúgó vb-selejtező-kvartettben jelenleg harmadik helyzett írek izlandi szövetségi kapitánya, Heimir Halgrímsson nyilatkozott az RTÉ-nek a közelmúltról és záró fordulóról.
Szereztem már néhány nagy győzelmet pályafutásom során, de ez mindent felülmúlt. Büszke vagyok a játékosok teljesítményére. Ez tökéletes példa volt arra, hogyan kell játszani egy olyan csapat ellen, mint Portugália. Először is, nyugodtan mosolyoghatunk és élvezhetjük ezt a győzelmet, de ez még csak a félidő. Azt akartuk, hogy az utolsó mérkőzésen még legyen esélyünk, és ez sikerült. A saját kezünkben van a sorsunk, és a portugálok elleni sikerből sok pozitívumot lehet kihozni. Most csak vissza kell nyernünk az energiánkat a Magyarország elleni mérkőzésre. A labdarúgásban nagyon kicsik a különbségek, csak nézzük meg a Magyarország–Örményország mérkőzést, ahol a vendégek két óriási lehetőséget puskáztak el... Az utolsó rúgásnál a labda elkerülte a kaput. Tényleg marginális a különbség ezen a szinten, hogy nyerünk vagy veszítünk, hősök vagy gazemberek vagyunk. Ez a játék neve, és a teljesítményünk alapján ítélnek meg minket.
– nyilatkozta a kapitány.
Írország a harmadik helyen áll hét ponttal, vagyis nyernie kell vasárnap, hogy elérje a pótselejtezőt jelentő második helyet, a magyaroknak viszont a döntetlen is elegendő ehhez. A Magyarország-Írország vb-selejtezőt vasárnap 15 órakor (tv: M4 Sport) játsszák.
A F csoport állása 5 forduló után:
1. Portugália 10 pont
2. Magyarország 8
3. Írország 7
4. Örményország 3
