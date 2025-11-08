Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
"Ő a mindenem" - Kerkez Milosba szerelmes a gyönyörű brit lány

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 08. 06:15
A liverpooli lányok teljesen odáig vannak a magyar válogatott sztárjáért. Kerkez Milos igazi őrületet váltott ki a szurkolólányok körében: a Bors pedig rá is talált arra a brit drukkerre, akinek a szobafala tele van Kerkez-poszterekkel, a telefonján ő a háttérképe, és szinte minden Liverpool-meccsen ott van.

Liverpoolban tombol a Kerkez-őrület. A magyar válogatott hátvédje nemcsak a pályán hódít, hanem a szurkolók szívét is meghódítja – különösen egy fiatal brit lányét. Lou Chapman nem egyszerű rajongó: ő szinte mindent megtesz, hogy megmutassa, ő a legnagyobb Kerkez Milos rajongó. 

Kerkez Milos megtalálta legnagyobb szurkolóját, a brit lány nemrég mezt is kapott tőle
Kerkez Milos megtalálta legnagyobb szurkolóját, a brit lány nemrég mezt is kapott tőle Fotó: Liverpool FC

A szobája falait teljes egészében Kerkez-poszterek borítják, ő a telefonja háttérképe, liverpoolos ágyneműben alszik, és Kerkez-karkötőt hord. Gyűjteményében több száz mez található, mind Milos nevével és számával. Sőt, egyszer testfestékkel a karjára is ráírta: „Milos”. És ez még mindig nem minden. 

Kerkez Milos miatt lett Liverpool-szurkoló

Lou szinte minden meccsen ott ül a lelátón — kizárólag azért, hogy élőben láthassa kedvencét. A kapcsolatuk nem most kezdődött. Már akkor is találkoztak, amikor Kerkez a Bournemouth játékosa volt: Lou egyszer kísérőként együtt vonulhatott be vele a pályára, utána pedig megkapta a magyar játékos mezét, ami számára életre szóló élményt jelentett. 

„Nem csak egy játékos. Ő a mindenem

 - mondja Lou, aki szerint nem számít, hová igazol Kerkez, ő követni fogja.

Lou Tiktok-oldalára kizárólag a magyar válogatott védőjéről posztol, melyet IDE kattintva tekinthetsz meg. 

Premier League – ahol senki sincs biztonságban

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
