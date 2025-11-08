"Ő a mindenem" - Kerkez Milosba szerelmes a gyönyörű brit lány

Liverpoolban tombol a Kerkez-őrület. A magyar válogatott hátvédje nemcsak a pályán hódít, hanem a szurkolók szívét is meghódítja – különösen egy fiatal brit lányét. Lou Chapman nem egyszerű rajongó: ő szinte mindent megtesz, hogy megmutassa, ő a legnagyobb Kerkez Milos rajongó.
A szobája falait teljes egészében Kerkez-poszterek borítják, ő a telefonja háttérképe, liverpoolos ágyneműben alszik, és Kerkez-karkötőt hord. Gyűjteményében több száz mez található, mind Milos nevével és számával. Sőt, egyszer testfestékkel a karjára is ráírta: „Milos”. És ez még mindig nem minden.
Lou szinte minden meccsen ott ül a lelátón — kizárólag azért, hogy élőben láthassa kedvencét. A kapcsolatuk nem most kezdődött. Már akkor is találkoztak, amikor Kerkez a Bournemouth játékosa volt: Lou egyszer kísérőként együtt vonulhatott be vele a pályára, utána pedig megkapta a magyar játékos mezét, ami számára életre szóló élményt jelentett.
„Nem csak egy játékos. Ő a mindenem”
- mondja Lou, aki szerint nem számít, hová igazol Kerkez, ő követni fogja.
Lou Tiktok-oldalára kizárólag a magyar válogatott védőjéről posztol, melyet IDE kattintva tekinthetsz meg.
