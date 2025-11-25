Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Most jött: hirtelen állt meg a legendás kapus szíve, elhunyt Lorenzo Buffon

Lorenzo Buffon
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 13:06
elhunytAC Milan
Az AC Milan elhunyt kapusát rengetegen gyászolják. Lorenzo Buffon szívmegállás következtében vesztette életét.
Bors
A szerző cikkei

95 éves korában elhunyt az AC Milan egykori kapusa, Lorenzo Buffon. A halál okaként a szívmegállást nevezte meg lánya, aki tudatta a szomorú hírt. Buffon temetése Latisanában lesz, szűk családi körben.

Lorenzo Buffont a rajongók is gyászolját
Fotó: Pexels (illusztráció)

Buffon 1929. december 19-én született Olaszországban. Az egykori olasz válogatott kapus az 1949/50-es és az 1959/60-as szezon között 10 éven keresztül védte a Rossoneri kapuját - írja az acmilan.hu. Buffon közel 300 tétmérkőzésen lépett pályára a Milan színeiben és 4 Scudettót illetve 2 Latin kupát nyert a csapattal.

A Milan történetében Buffon a negyedik legtöbb tétmeccsen pályára lépő kapus, követve Christian Abbiatit, Sebastiano Rossit és Nelson Didát. 1959-ben a Genoához szerződött,majd az Interhez igazolt, ahol három év alatt 89 mérkőzésen szerepelt, és egy bajnoki címet nyert. Pályafutása végén a Fiorentinához írt alá.

Búcsú Lorenzo Buffon-tól

Lorenzo, a nagy Rossoneri-szívvel rendelkező nagyszerű ember volt, aki itt hagyott minket. Az 1950-es években rengeteg győzelem főszereplőjévé tette a Milant. Mély fájdalommal  búcsúzunk tőle és tisztelgünk az emléke előtt.

- írta közleményében a Milan.

