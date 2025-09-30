Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Gyászol a sportvilág: elhunyt a fiatal kapus

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 07:35
Mindössze 19 éves volt.

Szörnyű tragédia rázta meg a spanyol futballt: egy 19 éves kapus életét vesztette, miután egy bajnoki mérkőzésen súlyos fejsérülést szenvedett.

Gyászol a sportvilág, elhunyt a fiatal kapus Fotó: Pexels

A spanyol ötödosztályban szereplő Club Deportivo Colindres futballcsapatának hálóőre, Raúl Ramírez Osorio a Revilla de Camargo elleni bajnoki mérkőzésen egy ütközést követően súlyos fejsérülést szenvedett. A fiatal játékos ezt követően szívrohamot kapott, a pályán, és az edzője próbálta szájból szájba lélegeztetni, majd az egyik szurkoló élesztette újra. A mérkőzést azonnal félbe szakították, a kapust pedig kórházba szállították. Hétfőn azonban szomorú híreket közöltek, a futballista két nappal azután elhunyt, hogy felvették a kórház intenzív osztályára.

Kantábria régió elnöke, María José Sáenz de Buruaga részvétet nyilvánított a kapus halála miatt, és kifejezte az autonóm közösség megdöbbenését - írja a Mirror.

 

