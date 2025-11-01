Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Marianna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyászba borultak az Arsenal rajongók: elhunyt a legendás focista

arsenal
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 06:35
gyászfocista
A halálhír megrázta a futball kedvelőit. A legendás focista 73 éves volt.
CJA
A szerző cikkei

Elhunyt az Arsenal labdarúgója, Willie Young. A 73 éves legendás focista halálát péntek este jelentette be a klub.

Elhunyt a legendás focista, Willie Young
Elhunyt a legendás focista, Willie Young  Fotó: Freepik

Szomorúan értesültünk Willie Young korábbi játékosunk haláláról. A skót védő 236 alkalommal lépett pályára, és 1979-ben megnyerte az FA-kupát, így kultikus hős volt a Highburyben. Gondolataink családjával és szeretteivel vannak ebben a nehéz időszakban. Nyugodj békében, Willie

- áll az Arsenal közleményében.

A legendás focista sikeres karriert hagyott maga után

Young pályafutását 1969-ben kezdte az Aberdeen csapatában, majd 1975-ben Angliába szerződött. Először a Tottenham Hotspur játékosa lett, ahol 59 mérkőzésen négy gólt szerzett.

Az Arsenal színeiben 236 meccsen 18 gólig jutott, de karrierje során megfordult a Nottingham Forest, a Norwich City, a Brighton és a Darlington csapataiban is, mielőtt 1984-ben visszavonult.

Amikor Young az Arsenalhoz szerződött, humorral utalt korábbi tottenhames múltjára:

Miután megszereztem az egyetlen gólomat az első osztályban a Spurs színeiben ebben a szezonban, kiállítottak ellenük. Ez dupla sértés volt az Arsenalnak. De remélem, a szurkolók megbocsátanak nekem most, hogy átjöttem. Tudom, hogy a játékosok már megbocsátottak.

Az Arsenal szurkolók megrendülten fogadták a hírt, és a közösségi médiában fejezték ki együttérzésüket és tiszteletüket a klub egyik legendás alakja előtt - írja a Daily Star.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu