Gyászba borultak az Arsenal rajongók: elhunyt a legendás focista

Elhunyt az Arsenal labdarúgója, Willie Young. A 73 éves legendás focista halálát péntek este jelentette be a klub.

Elhunyt a legendás focista, Willie Young Fotó: Freepik

Szomorúan értesültünk Willie Young korábbi játékosunk haláláról. A skót védő 236 alkalommal lépett pályára, és 1979-ben megnyerte az FA-kupát, így kultikus hős volt a Highburyben. Gondolataink családjával és szeretteivel vannak ebben a nehéz időszakban. Nyugodj békében, Willie

- áll az Arsenal közleményében.

A legendás focista sikeres karriert hagyott maga után

Young pályafutását 1969-ben kezdte az Aberdeen csapatában, majd 1975-ben Angliába szerződött. Először a Tottenham Hotspur játékosa lett, ahol 59 mérkőzésen négy gólt szerzett.

Az Arsenal színeiben 236 meccsen 18 gólig jutott, de karrierje során megfordult a Nottingham Forest, a Norwich City, a Brighton és a Darlington csapataiban is, mielőtt 1984-ben visszavonult.

Amikor Young az Arsenalhoz szerződött, humorral utalt korábbi tottenhames múltjára:

Miután megszereztem az egyetlen gólomat az első osztályban a Spurs színeiben ebben a szezonban, kiállítottak ellenük. Ez dupla sértés volt az Arsenalnak. De remélem, a szurkolók megbocsátanak nekem most, hogy átjöttem. Tudom, hogy a játékosok már megbocsátottak.

Az Arsenal szurkolók megrendülten fogadták a hírt, és a közösségi médiában fejezték ki együttérzésüket és tiszteletüket a klub egyik legendás alakja előtt - írja a Daily Star.