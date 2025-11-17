Mély fájdalom: Tragikus hír rázta meg az NB I-es focicsapatot

Gyászol az NB I hatodik helyén álló ETO FC. A klub a közösségi oldalán közölte, hogy elhunyt az egykori marketingvezetőjük, Kovács Tivadar.

Elhunyt Kovács Tivadar, az ETO FC egykori marketingvezetője (Képünk illusztráció)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt klubunk egykori marketingvezetője, Kovács Tivadar. Tivadar megkerülhetetlen alakja volt az ETO-nak. A mérkőzésszervezés, a szurkolói koordináció és a klubshop működtetése egyaránt az ő nevéhez kötődött

– közölte a fociklub.

Kovács Tivadart szaktudása, elhivatottsága és embersége miatt a teljes ETO-család szerette és tisztelte.

Távozása pótolhatatlan veszteség. Őszinte részvétünk a családnak. Emlékét kegyelettel őrizzük

– olvasható az ETO FC közleményében.