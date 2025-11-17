Mély fájdalom: Tragikus hír rázta meg az NB I-es focicsapatot

Gyászol az NB I hatodik helyén álló ETO FC. A klub a közösségi oldalán közölte, hogy elhunyt az egykori marketingvezetőjük, Kovács Tivadar.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt klubunk egykori marketingvezetője, Kovács Tivadar. Tivadar megkerülhetetlen alakja volt az ETO-nak. A mérkőzésszervezés, a szurkolói koordináció és a klubshop működtetése egyaránt az ő nevéhez kötődött
– közölte a fociklub.
Kovács Tivadart szaktudása, elhivatottsága és embersége miatt a teljes ETO-család szerette és tisztelte.
Távozása pótolhatatlan veszteség. Őszinte részvétünk a családnak. Emlékét kegyelettel őrizzük
– olvasható az ETO FC közleményében.
