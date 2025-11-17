Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Mély fájdalom: Tragikus hír rázta meg az NB I-es focicsapatot

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 10:57
marketingETO FC
Pótolhatatlan veszteség érte az ETO FC csapatát. Elhunyt Kovács Tivadar.
Gyászol az NB I hatodik helyén álló ETO FC. A klub a közösségi oldalán közölte, hogy elhunyt az egykori marketingvezetőjük, Kovács Tivadar.

Gyász: Kovács Tivadar
Elhunyt Kovács Tivadar, az ETO FC egykori marketingvezetője (Képünk illusztráció)
Fotó: Freepik

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt klubunk egykori marketingvezetője, Kovács Tivadar. Tivadar megkerülhetetlen alakja volt az ETO-nak. A mérkőzésszervezés, a szurkolói koordináció és a klubshop működtetése egyaránt az ő nevéhez kötődött

– közölte a fociklub.

Kovács Tivadart szaktudása, elhivatottsága és embersége miatt a teljes ETO-család szerette és tisztelte.

Távozása pótolhatatlan veszteség. Őszinte részvétünk a családnak. Emlékét kegyelettel őrizzük

– olvasható az ETO FC közleményében.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
