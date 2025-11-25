A Bors segített Kerkez Milos-rajongójának, napok óta ünnepel a brit szépség - videó

Tovább tombol a Kerkez Milos-őrület Liverpoolban. A magyar balhátvéd már bournemouth-i időszakában belopta magát Lou Chapman szívébe, mostanra pedig egészen odáig jutott a rajongása, hogy a magyar válogatottnak is külön drukkol miatta. A brit szépség a Bors egyik róla készült videóját is megosztotta a TikTok-oldalán, melyhez azt írta: "Benne vagyok a magyar hírekben".
Lou Chapman az elmúlt hetekben igazi Kerkez Milos-rajongóként vált ismertté. A brit hölgy szobáját Kerkez-poszterek borítják, féltve őriz egy aláírt mezt a Liverpool játékosától, a telefonján pedig Milos a háttérkép. Sőt, több alkalommal is összefutott már kedvencével a pályán kívül, ami csak tovább erősítette rajongását. Most pedig a Bors segített neki a Kerkez Milos iránti rajongásában. Ugyanis nemrégiben Lou megosztotta a Bors által készített videót, ami róla szól, és csak egy apró üzenetet írt a videóra:
Fogadok, hogy te nem kerültél be a magyar hírekbe azért, mert te vagy a legnagyobb rajongója
- írta Lou, aki Kerkez többi rajongójának üzent ezzel a mondattal. Lou Tiktok-oldala egyre népszerűbb lett az utóbbi napokban, rengeteg kommentelő fordította le az oldalunk által készített videó szövegét, és megjelentek olyan hozzászólások, hogy: "Igen, te vagy a legnagyobb rajongója Kerkeznek".
A brit szépség azóta már többször is megosztotta a róla készült videónkat a közösségi-oldalain és napok óta ünnepli frissen szerzett hírnevét.
