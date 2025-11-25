Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Katalin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A Bors segített Kerkez Milos-rajongójának, napok óta ünnepel a brit szépség - videó

Kerkez Milos
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 15:00
Liverpool FCrajongó
Igazi sztárt csinált Lou Chapman-ből a Bors. Kerkez Milos legnagyobb rajongójaként óriási hírnévre tett szert Londonban. Azóta pedig már egy magyar zászlót is beszerzett a brit szépség.

Tovább tombol a Kerkez Milos-őrület Liverpoolban. A magyar balhátvéd már bournemouth-i időszakában belopta magát Lou Chapman szívébe, mostanra pedig egészen odáig jutott a rajongása, hogy a magyar válogatottnak is külön drukkol miatta. A brit szépség a Bors egyik róla készült videóját is megosztotta a TikTok-oldalán, melyhez azt írta: "Benne vagyok a magyar hírekben".

Kerkez Milost imádják a lányok Liverpoolban, különösen Lou Chapman, aki a magyar játékos legnagyobb rajongója
Kerkez Milost imádják a lányok Liverpoolban, különösen Lou Chapman, aki a magyar játékos legnagyobb rajongója
Fotó: AFP

Kerkez Milos megtalálta legnagyobb rajongóját

Lou Chapman az elmúlt hetekben igazi Kerkez Milos-rajongóként vált ismertté. A brit hölgy szobáját Kerkez-poszterek borítják, féltve őriz egy aláírt mezt a Liverpool játékosától, a telefonján pedig Milos a háttérkép. Sőt, több alkalommal is összefutott már kedvencével a pályán kívül, ami csak tovább erősítette rajongását. Most pedig a Bors segített neki a Kerkez Milos iránti rajongásában. Ugyanis nemrégiben Lou megosztotta a Bors által készített videót, ami róla szól, és csak egy apró üzenetet írt a videóra: 

Fogadok, hogy te nem kerültél be a magyar hírekbe azért, mert te vagy a legnagyobb rajongója

- írta Lou, aki Kerkez többi rajongójának üzent ezzel a mondattal. Lou Tiktok-oldala egyre népszerűbb lett az utóbbi napokban, rengeteg kommentelő fordította le az oldalunk által készített videó szövegét, és megjelentek olyan hozzászólások, hogy: "Igen, te vagy a legnagyobb rajongója Kerkeznek".

A brit szépség azóta már többször is megosztotta a róla készült videónkat a közösségi-oldalain és napok óta ünnepli frissen szerzett hírnevét.

@.afcblou if anyone can translate this into english pls lmk🙏 #miloskerkez #foryoupage #hungary #viral #xybca ♬ som original - 𖤐⭒

Az eredeti videót itt tekintheted meg:

@borsonline_aktualis

Kerkez Milosba szerelmes a brit szépség Szenvedélyes rajongója van Kerkez Milosnak Liverpoolban. #bors #kerkez #kerkezmilos #liverpool #lfc #louchapman

♬ eredeti hang – borsonline_aktualis - borsonline_aktualis


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu