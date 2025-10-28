Tragédia: halálra gázolt egy idős férfit, és sokkot kapott a világsztár

Tragikus közlekedési baleset történt október 28-án, kedden az olaszországi Fenegróban, nem messze az Internazionale edzőközpontjától. Egy 81 éves, elektromos kerekesszékkel közlekedő férfit elütött egy autó, amelyet az olasz élvonalbeli Internazionale spanyol kapusa, Josep Martínez vezetett.

Josep Martínez 2024 nyarán igazolt a Seria A-ba, az Inter csapatához Fotó: Ciancaphoto Studio

Josep Martínez próbált segíteni, de hiába

A mentőhelikopter, a mentőautó és a rendőrség is pillanatok alatt a helyszínre érkezett, ám az idős férfi életét már nem tudták megmenteni – a helyszínen megállapították, hogy azonnal elhunyt. A lapértesülések szerint Martínez rögtön megállt, és megpróbált segíteni az áldozatnak, de minden erőfeszítése hiábavalónak bizonyult. A futballista fizikailag nem sérült meg, azonban sokkos állapotba került a történtek után.

A helyi beszámolók szerint az idős férfi vélhetően rosszul lett, és ezért térhetett át a kerekesszékkel az autósávba. A rendőrség vizsgálja a pontos körülményeket, de az előzetes információk alapján az sem zárható ki, hogy a férfi hirtelen irányt változtatott, és emiatt került az autó elé. A baleset idejére az érintett útszakaszt lezárták, az Inter pedig lemondta Christian Chivu, az olaszok vezetőedzőjének 14 órára tervezett sajtótájékoztatóját, ugyanis holnap este (20:45, Tv: Arena 4) hazai pályán fogadják a Fiorentina csapatát.

A 27 esztendős Josep Martínez tavaly nyáron a Genoától igazolt az Internazionaléhoz, ahol a svájci Yann Sommer mögött a csapat második számú kapusa. Az új szezonban eddig két bajnokin lépett pályára. Az Inter jelenleg a Serie A negyedik helyén áll 15 ponttal, a Bajnokok Ligájában pedig hibátlan mérleggel vezeti csoportját.