Utolsó útjára kísérték a legendás edzőt és szövetségi kapitányt, Jenei Imrét - Videó

Szerettei, barátai, tisztelői a nagyváradi Rulikowski temetőben katonai tiszteletadás mellett vettek végső búcsút Jenei Imre világhírű labdarúgóedzőtől, aki november 5-én hunyt el.

Jenei Imre 88 évesen hunyt el

Fotó: Allstar

A legendás szakember 1986-ban a bukaresti Steaua (FCSB) élén elhódította a Bajnokcsapatok Európa-kupáját, pályafutása során dolgozott a román és a magyar válogatott szövetségi kapitányaként is.

Jenei Imre katonai tiszteletadást kapott

A Bihari Napló tudósításában kiemelte: Jenei azért részesülhet katonai temetésben, mert 2017 márciusában Klaus Iohannis akkori államfő a Románia Csillaga érdemrend lovagi fokozatával tüntette ki „a román futball sikeréhez való hozzájárulásáért”.

A 88 évesen elhunyt Jenei Imre magyarként lett Románia hőse is.

„Kiváló edző volt, aki szakértelmével, rendkívüli eleganciájával és higgadtságával írta be magát nemcsak a román, hanem az egész világ labdarúgásának aranykönyvébe. Mindig közvetlen és barátságos volt, munkássága pedig útmutatást jelentett nemcsak a fiatal futballistáknak, hanem a pályakezdő szakvezetőknek is” – nyilatkozta Jeneiről a Bihari Naplónak Boros Péter, a Bihar Megyei Labdarúgó-egyesület titkára.