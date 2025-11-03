Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Szívszorító látvány, így néz ki a magyar focilegenda sírhelye - fotó

Horváth Gábor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 03. 19:00
Emléke a mai napig él a szurkolók szívében. Mécsesek és koszorúk borították id. Horváth Gábor sírhelyét halottak napján.
B.
A szerző cikkei

A rövid betegség után, 60 éves korában elhunyt id. Horváth Gábor emléke a mai napig él a Videoton szurkolók szívében. A legendás futballista sírhelyét halottak napja alkalmából látogatta meg a Feol.hu.

id. Horváth Gábor sírhelye
Mécsesek és koszorúk borították id. Horváth Gábor sírhelyét halottak napján Fotó: Szabó Zsolt / Feol.hu

Horváth Gábor a székesfehérvári klub utánpótlásából került fel az NB I-es csapathoz. Az élvonalban az 1978/1979-es idényben debütált, majd az 1991-es visszavonulásáig kulcsembere volt a Videotonnak. A portál azt írja, 27 összecsapásnál kevesebbet egy szezonon belül sem játszott. A klublegenda tagja volt annak a csapatnak is, amely az 1984/1985-ös idényben az UEFA Kupa döntőjéig menetelt. 

2019. szeptember 18-án azonban szomorú hír érkezett: id. Horváth Gábor rövid betegség után, 60 éves korában elhunyt.

 Emléke a mai napig él a Videoton szurkolók szívében.

 

 

 

 

