Túl nagy a terhelés? Dibusz Dénesről beszélt a Fradi kapusedzője

labdarúgás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 19:00
Balogh TamásDibusz Dénesvb-selejtező
Váratlan sérülés változtatott a forgatókönyvön. Mivel Tóth Balázs a térdműtétje miatt kidőlt a sorból, minden bizonnyal Dibusz Dénes kerül a helyére az örmények és írek elleni vb-selejtezőkön.
Folyamatosan komoly terhelésnek van kitéve az FTC kapusa, Dibusz Dénes, aki az Európa-ligában, a magyar bajnokságban és a válogatott találkozókon is alapember. Szerencsére a Fradi kapusedzője, Balogh Tamás nem félti a rutinos kapust.

Dibusz Dénes
Dibusz Dénes folyamatosan jelentős terhelésnek van kitéve Fotó: Tumbász Hédi /   Bors

Először is gyors felépülést kívánunk Tóth Balázsnak a térdporcműtétjét követően. Dénes bírja a kihívást, már csak azért is, mert hét éve ugyanebben a hármas körben forog. Robbie Keane vezetőedzőnkkel nem beszéltem erről, de Dénessel természetesen igen. Megnyugtatott, hogy bírja a melót...

– mondta a Borsnak Balogh, aki természetesen arra is ügyel a Fradi edzésein, hogy Dibusz kellő időt kapjon a rekreálódásra. A szakember szót váltott a válogatott kapusedzőjével, Kövesfalvi Istvánnal. Egyeztettek arról, hogy a jövő csütörtöki örmények, majd az azt követő vasárnapi, írekkel szembeni selejtezőkre Dibusz miként készüljön a nemzeti válogatottnál. Feltéve persze, ha Marco Rossi szövetségi kapitány az FTC-játékosba veti bizalmát.

Dibusz Dénes sorsdöntő meccseken védhet

Arra a kérdésünkre, vajon az örmény vagy az ír válogatott veszélyesebb-e a mieinkre - ezzel Dibuszra is – nézve, Balogh a briteket nevezte meg.

Az állandó magas ívelgetésük, a kapu előtti erőteljes fizikai pressziójuk alaposan igénybe veszi a kapusok idegeit. Persze Örményországgal szemben sem könnyű, hiszen kitartóan rohamoznak majd. Megjegyzem, a budapesti, 2-0-ra megnyert selejtezőn az örmények erőnléte egy órára volt elegendő... 

– tette hozzá Balogh.

