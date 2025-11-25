Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Cristiano Ronaldo elvarázsolta az olimpia magyar hősnőjét – Videó

Cristiano Ronaldo
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 19:45
Al-NasszrRijádMárton VivianaMárton LuanaSuvi Mikkonen
Márton Viviana és Márton Luana edzőnőjükkel tombolták végig a szaúdi focimeccset. Élőben látták Cristiano Ronaldo felejthetetlen csodagólját.
Nem akármilyen kiruccanáson szerzett örök élményt Márton Viviana, a párizsi olimpiai bajnok és szintén klasszis tekvandózó, két hete már kétszeres világbajnok ikertestvére, Márton Luana. A 19 éves magyar világklasszisok élőben látták, és láthatóan nagyon élvezték Cristiano Ronaldo legújabb bámulatos produkcióját.

Cristiano Ronaldo a Márton-ikrek szeme láttára ollózott csodagólt a rijádi focimeccsen
Fotó: Getty Images

A Spanyolországban élő és készülő, de magyar színekben versenyző Márton-ikrek kivételesen nem egy sportesemény főszereplőjeként, hanem szurkolóként tűntek föl. A szaúdi fővárosban, Rijádban jártak, ahol finn edzőnőjükkel, Suvi Mikkonennel együtt látogattak el az Al-Nasszr és az Al-Halídzs futballmeccsére. Az alábbi Instagram-videójuk alapján rendesen elragadta őket a hangulat, sőt Cristiano Ronaldo-mezt is vásároltak az ajándékboltban.

Ronaldóék egyébként úgy verték 4-1-re a vendégcsapatot, hogy a 96. percben éppen a 40 éves, ötszörös aranylabdás portugál világsztár állította be a végeredményt egy káprázatos góllal. Ha valaki, tekvandósként ők igazán tudják értékelni az akrobatikus mozdulatsort.

Az olimpiai bajnok Márton Viviana egyébként nemrég vb-ezüstérmet nyert egy számára új súlycsoportban, a párizsi játékokról lemaradt Márton Luana pedig immár a második világbajnoki címét szerezte meg. 

A szaúdi bajnokság állása:

  1. Al-Nasszr 27 pont
  2. Al-Hilal 23
  3. Al-Távun 22

Ilyen gólt ollózik a 40 éves Cristiano Ronaldo, ha mögé jön a beadás:

