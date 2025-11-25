Cristiano Ronaldo elvarázsolta az olimpia magyar hősnőjét – Videó

Nem akármilyen kiruccanáson szerzett örök élményt Márton Viviana, a párizsi olimpiai bajnok és szintén klasszis tekvandózó, két hete már kétszeres világbajnok ikertestvére, Márton Luana. A 19 éves magyar világklasszisok élőben látták, és láthatóan nagyon élvezték Cristiano Ronaldo legújabb bámulatos produkcióját.
A Spanyolországban élő és készülő, de magyar színekben versenyző Márton-ikrek kivételesen nem egy sportesemény főszereplőjeként, hanem szurkolóként tűntek föl. A szaúdi fővárosban, Rijádban jártak, ahol finn edzőnőjükkel, Suvi Mikkonennel együtt látogattak el az Al-Nasszr és az Al-Halídzs futballmeccsére. Az alábbi Instagram-videójuk alapján rendesen elragadta őket a hangulat, sőt Cristiano Ronaldo-mezt is vásároltak az ajándékboltban.
Ronaldóék egyébként úgy verték 4-1-re a vendégcsapatot, hogy a 96. percben éppen a 40 éves, ötszörös aranylabdás portugál világsztár állította be a végeredményt egy káprázatos góllal. Ha valaki, tekvandósként ők igazán tudják értékelni az akrobatikus mozdulatsort.
Az olimpiai bajnok Márton Viviana egyébként nemrég vb-ezüstérmet nyert egy számára új súlycsoportban, a párizsi játékokról lemaradt Márton Luana pedig immár a második világbajnoki címét szerezte meg.
