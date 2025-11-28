Bozsik Péter a 100 éve született édesapjáról: „Meghat a felé áradó szeretet és tisztelet”

Bozsik Péter maga is több relikviát adott a szervezőknek a Kispesti Futball Házban csütörtökön megnyitott időszaki kiállításra, amelynek megnyitóján beszéltünk vele. Az apja hajdani jó barátjáról, Puskás Ferencről elnevezett utcában, a Bozsik Aréna előtt már napok óta bebugyolálva, körbekerítve álló új Bozsik József-szobrot nem a legendás „Cucu” születésének 100. évfordulóján (tehát pénteken) avatják föl, hanem az idei utolsó hazai bajnoki mérkőzés (Honvéd-BVSC, vasárnap 17.00) után, jövő kedden reggel 8.15-kor. Mint tőle megtudtuk, Bozsik Péter is csak akkor veheti először szemügyre a kész alkotást.
A kispesti ikon fiát többek között arról kérdeztük, ő látta-e már a kíváncsi szemek elől egyelőre eltakart alkotást.
Itt még nem láttam a szobrot, de most, a kiállításmegnyitó után elnézek oda. De a szobrászművész debreceni műhelyében már láttam a készítése közben, legalábbis agyagból, tehát még nem a kiöntött művet. Azzal nekem is meg kell várnom a keddet.
– Kicsit sorsszerűnek érzem, hogy a betontalapzatba be vannak írva játékosnevek, több generáció meghatározó futballistáinak a nevei sorakoznak ott, és pont az elsők egyike az édesapámé, így magától értetődően adta magát, hogy akkor ez a szobor is kerüljön oda. Nem is kell fölcímkézni, mert eleve ott van a neve. Szerintem jól fog kinézni, nagyon impozáns és mutatós lesz. Bízom benne, hogy a szurkolóknak is jó érzés lesz úgy bemenni a szektoraikba, hogy ott haladnak el a szobor előtt. És remélem, most már kicsit sikeresebb időszaka is jön a Honvédnak, hátha a szobor kisugárzása is meghozza végre a szerencsét – válaszolta kérdésünkre korábbi (2006) szövetségi kapitányunk, a Vasast 2001-ben dobogóra, a ZTE-t 2002-ben magyar bajnoki címre – a Bajnokok Ligája-selejtezőben pedig a Manchester United elleni hazai győzelemre – vezető Bozsik Péter a Kispesti Futball Házban.
Az M4 szakkommentátoraként is ténykedő futballszakember a centenárium megannyi rendezvényével kapcsolatban elmondta: ha olykor meg is hatódik az 1978-ban elhunyt édesapja felé máig sugárzó szeretet és tisztelet megnyilvánulásaitól, a korai elvesztése okozta fájdalmat már felváltotta benne a büszkeség és a megtiszteltetés.
– Abszolút pozitívak az érzéseim. A fájdalom azért talán már elmúlt. A 80 éves évforduló volt az, amikor már el tudtam engedni, mert abban az életkorban már el lehet menni. Ettől függetlenül természetesen mind a mai napig meg tudok hatódni, mert olyan tisztelettel és szeretettel emlékeznek rá az emberek, még azok is, akiknek igazából nincs is róla személyes emlékük. Nyilván sok mindenkitől hallhattak róla futballistaként, esetleg olyanok, akiknek a szülei még találkozhattak is vele.
Mindig meghat ez a fantasztikus mennyiségű szeretet és tisztelet, ami árad felé. Az emlékezések nyilván felkavarnak bennem is érzelmeket, de ez már abszolút kezelhető állapot. Megható és egyben megtisztelő is, hogy ilyen komoly eseményekkel emlékeznek a centenáriumi születésnapjára
– mondta az érzéseiről Bozsik József fia.
S hogy minek tulajdonítja azt, hogy most, 47 évvel édesapja halála után is ez a szeretet és tisztelet árad felé?
– Talán ott van a kutya elásva, hogy se labdarúgóként, se civil emberként nem hallani róla semmi olyat, ami ne lenne pozitív.
Volt egy olyan megjelenése, kisugárzása, ami végtelen eleganciát, finomságot, de ugyanakkor határozottságot sugárzott. Én pedig nyilván egyáltalán nem a futballpályán elért sikerei miatt gondolok szeretettel rá, hanem apámként.
Azok a hétköznapi emlékek jutnak róla eszembe, hogy soha a szavát föl nem emelte, bőven elég volt, ha csak rám nézett. A kisugárzása magánemberként is ugyanolyan volt, és ha csak végigsétáltunk az utcán, mindenki szeretettel, tisztelettel szólította meg: ’szervusz, Cucukám’, ’tiszteletem, Bozsik úr’ – mindezt az ’átkosban’ – emelte ki Bozsik Péter, akinek éppen ez utóbbi kapcsán még felvetettük: az is kivételes, hogy elsőként az édesapjáról neveztek el magyar futballstadiont, még évekkel a rendszerváltás előtt, méghozzá kispesti szurkolói nyomásra.
– Erre is nagyon büszke vagyok, hogy erős szurkolói ráhatás következményeként már a rendszerváltás előtt elnevezték róla a kispesti stadiont.
Úgy tudom, valamilyen Honvéd-vezető elvtárs lett volna, akiről eredetileg el akarták nevezni, és egy szurkoló akció eredményezte, hogy ha már egy személyről nevezik el, akkor az legyen a Cucu
– elevenítette föl a Honvéd-stadion 1986-os átnevezésének háttértörténetét Bozsik Péter, aki a kiállításmegnyitón éppen a hajdani „városi házak” egyikének makettje – és a lebontásuk egyik fotója – mellett állt, ahol Bozsik „Cucut” és a szomszédban lakó Puskás „Öcsit” gyakorlatilag a születésüktől csak pár méter és egy gyakran átmászott kerítés választott el a Kispest-pályától (a házuk nagyjából ott állt, ahol ma a Bozsik Aréna melletti Lipták Grund Pubban a szurkolók hangolnak a meccsekre).
Az időszaki Bozsik-kiállítás 2026. június 30-ig lesz látogatható a a Kispesti Futball Házban (Fő utca 38.). A valóságos múzeummal is felérő közösségi találkozóhely hétfőnként és csütörtökönként (16 és 20 óra között), illetve a hazai meccsek előtti órákban várja a látogatókat, de mint elhangzott, előzetes egyeztetéssel akár soron kívül is fogadják az érdeklődőket – derült ki a helyet 2014 óta működtető Kispesti Labdarúgásért Támogató Egyesület elnöke, Koncsik Tibor és a Honvéd klubtörténésze, Kaszás Kálmán megnyitón elhangzott szavaiból.
