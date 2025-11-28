Bozsik Péter a 100 éve született édesapjáról: „Meghat a felé áradó szeretet és tisztelet”

Bozsik Péter maga is több relikviát adott a szervezőknek a Kispesti Futball Házban csütörtökön megnyitott időszaki kiállításra, amelynek megnyitóján beszéltünk vele. Az apja hajdani jó barátjáról, Puskás Ferencről elnevezett utcában, a Bozsik Aréna előtt már napok óta bebugyolálva, körbekerítve álló új Bozsik József-szobrot nem a legendás „Cucu” születésének 100. évfordulóján (tehát pénteken) avatják föl, hanem az idei utolsó hazai bajnoki mérkőzés (Honvéd-BVSC, vasárnap 17.00) után, jövő kedden reggel 8.15-kor. Mint tőle megtudtuk, Bozsik Péter is csak akkor veheti először szemügyre a kész alkotást.

Bozsik Péter mellett a rég lerombolt kispesti "városi ház" mása, amelyben édesapja és Puskás Öcsi felnőtt a Kispest-stadion tőszomszédságában (Fotó: Bors)

A kispesti ikon fiát többek között arról kérdeztük, ő látta-e már a kíváncsi szemek elől egyelőre eltakart alkotást.

Itt még nem láttam a szobrot, de most, a kiállításmegnyitó után elnézek oda. De a szobrászművész debreceni műhelyében már láttam a készítése közben, legalábbis agyagból, tehát még nem a kiöntött művet. Azzal nekem is meg kell várnom a keddet.

Bozsik József szobrát jövő kedden reggel 8.15-től avatják a róla elnevezett Bozsik Aréna előtt

Fotó: Bors

– Kicsit sorsszerűnek érzem, hogy a betontalapzatba be vannak írva játékosnevek, több generáció meghatározó futballistáinak a nevei sorakoznak ott, és pont az elsők egyike az édesapámé, így magától értetődően adta magát, hogy akkor ez a szobor is kerüljön oda. Nem is kell fölcímkézni, mert eleve ott van a neve. Szerintem jól fog kinézni, nagyon impozáns és mutatós lesz. Bízom benne, hogy a szurkolóknak is jó érzés lesz úgy bemenni a szektoraikba, hogy ott haladnak el a szobor előtt. És remélem, most már kicsit sikeresebb időszaka is jön a Honvédnak, hátha a szobor kisugárzása is meghozza végre a szerencsét – válaszolta kérdésünkre korábbi (2006) szövetségi kapitányunk, a Vasast 2001-ben dobogóra, a ZTE-t 2002-ben magyar bajnoki címre – a Bajnokok Ligája-selejtezőben pedig a Manchester United elleni hazai győzelemre – vezető Bozsik Péter a Kispesti Futball Házban.

Az M4 szakkommentátoraként is ténykedő futballszakember a centenárium megannyi rendezvényével kapcsolatban elmondta: ha olykor meg is hatódik az 1978-ban elhunyt édesapja felé máig sugárzó szeretet és tisztelet megnyilvánulásaitól, a korai elvesztése okozta fájdalmat már felváltotta benne a büszkeség és a megtiszteltetés.