Nagy bejelentést tett Böde Dániel

Saját TikTok-csatornát indított a Ferencváros egykori, a Paks jelenlegi labdarúgója, Böde Dániel. A 39 éves legenda már fel is töltötte az első videóját a közösségi oldalra, és ígéretet tett a követőinek.
Az Adriával szemben a Balatont, a hegyekkel szemben az Alföldet, a fővárossal szemben a vidéket, a Tiszával szemben pedig a Dunát választotta Böde Dániel az első videójában.
Kövessetek itt is be, sok videóval készülök nektek!
– jelentette be a focista.
