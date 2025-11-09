Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Nagy bejelentést tett Böde Dániel

böde dániel
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 09. 15:44
videóTikTok
Sok videóval készül. Elindult Böde Dániel TikTok-csatornája.

Saját TikTok-csatornát indított a Ferencváros egykori, a Paks jelenlegi labdarúgója, Böde Dániel. A 39 éves legenda már fel is töltötte az első videóját a közösségi oldalra, és ígéretet tett a követőinek.

Böde Dániel a TikTokon
Elindult Böde Dániel TikTok-csatornája Fotó: Dömötör Csaba

Az Adriával szemben a Balatont, a hegyekkel szemben az Alföldet, a fővárossal szemben a vidéket, a Tiszával szemben pedig a Dunát választotta Böde Dániel az első videójában.

Kövessetek itt is be, sok videóval készülök nektek!

– jelentette be a focista.

@bodedj13

Kövessetek itt is be, sok videóval készülök nektek! 😎

♬ eredeti hang - bodedj13

 

